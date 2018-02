Gin e cacao: da Ditta Artigianale Oltrarno cena e degustazione guidata

Martedì 20 febbraio presso la caffetteria, ristorante e gin bar di via dello Sprone 3/5r diretto da Francesco Sanapo

Gin e cacao sono i protagonisti della cena e degustazione guidata al perfetto gin pairing di martedì 20 febbraio da Ditta Artigianale Oltrarno, ristorante e gin bar di Firenze dedicato al bere consapevole(via dello Sprone 3/5r), realizzata in collaborazione con Un Cuoco per Amico. Dalle 21.30 sarà possibile degustare quattro piatti realizzati con cacao abbinati ad altrettanti cocktail preparati con quattro diversi gin per scoprire profumi, sapori e contrasti.

Il menu prevede quattro portate, si parte con gemelli di pasta fresca al cacao con crema di zucca gialla e carpaccio di baccalà abbinati al cocktail Spicy realizzato con Bobby’s gin, succo di limone, sciroppo al cardamomo, coriandolo e spumante. A seguire pollo al mole poblano, tipica ricetta messicana in cui una cremosa salsa di cacao amaro si sposa con la carne, da gustare insieme insieme al Chocolate boy, preparato con Barber’s gin, vermouth rosso, cioccolato al peperoncino e sale al caramello. Chiude una doppia portata dolce: una mousse al cioccolato fondente e caffè wahana, coffee specialty di origine indonesiana, con sciroppo di caffè, abbinata al Dandelio, a base gin Peter in Florence, infuso di limone, Sherry Tio Pepe e chartreuse gialla; e infine una golosa torta morbida con cioccolato fondente al 75% con salsa ai mirtilli rossi da degustare insieme al cocktail Cover Club, realizzato con Martin Miller’s gin, limone, sciroppo di zucchero, lamponi e stir di caramello al pepe.

Per la cena il prezzo è di €35. È gradita la prenotazione allo 055 - 045 71 63, info@dittartigianale.it

Un Cuoco per Amico offre servizi di chef a domicilio, degustazioni e corsi di cucina di ogni livello comodamente a casa vostra. Per info: info.uncuocoperamico@gmail.com