Appuntamento lunedì 30 ottobre a Firenze con Gigi D’Alessio, che farà tappa al Teatro Obihall (via Fabrizio De André, angolo lungarno Aldo Moro) con il “Gigi D’Alessio Live Tour 2017”.

Per il nuovo tour, prodotto da Live Nation, Gigi ha scelto la dimensione magica del teatro per “abbracciare” idealmente il suo pubblico in un’atmosfera più intima, a pochi giorni dall’uscita del suo nuovo singolo“Emozione senza fine”, estratto dal disco “24.02.1967” (GGD Edizioni srl/Sony Music): una dolce ed emozionante ballad in puro stile D’Alessio, dove sono l’amore e le emozioni a farla da padroni.

Durante i concerti D’Alessio ripercorrerà 25 anni di carriera, con le canzoni e le hit che hanno fatto cantare intere generazioni: “Non dirgli mai”, “Il cammino dell’età”, “Quanti amori”, “Non mollare mai”, “Un nuovo bacio”, e tante altre ancora. Fino ad arrivare alle novità del suo ultimo progetto discografico “24.02.1967”, uscito in occasione del suo 50° compleanno, dalla sanremese “La prima stella”, a “T’innamori e poi”, il singolo estivo “Benvenuto amore” tra i più suonati dalle radio, fino al nuovo “Emozione senza fine”.

Ad affiancare Gigi sul palco una band con la quale il cantante ha ormai raggiunto una grande alchimia: Alfredo Golino alla batteria, Giorgio Savarese e Lorenzo Maffia alle tastiere, Roberto D'Aquino al basso, Maurizio Fiordiliso e Pippo Seno alle chitarre.

Il “Gigi D’Alessio Live Tour 2017”, dopo aver fatto tappa nei principali teatri italiani, si concluderà nella città natale del cantante, Napoli, con un doppio appuntamento al Palapartenope, il 26 dicembre – già sold out, e il 27 dicembre. Questo il calendario completo dei concerti: 21 ottobre Sulmona (AQ) – Data Zero Teatro Maria Caniglia, 23 ottobre Roma – Auditorium Parco della Musica, 27 ottobre Bologna – Teatro Manzoni, 28 ottobre Legnano (MI) – Teatro Galleria, 30 ottobre Firenze – Teatro Obihall, 4 novembre Torino – Teatro Colosseo, 9 novembre Varese – Teatro Mario Apollonio, 10 novembre Mantova – Palabam, 16 novembre Catania – Teatro Metropolitan, 21 novembre Milano – Teatro degli Arcimboldi, 24 novembre Bergamo – Teatro Creberg, 25 novembre Sanremo (IM) – Teatro Ariston, 28 novembre Bari– Teatro Team, 26 e 27 dicembre Napoli – Palapartenope.

I biglietti per i concerti sono disponibili in tutti i punti vendita autorizzati e online su www.ticketone.it ad eccezione della data di Bari che è acquistabile solo tramite il circuito del teatro su www.teatroteam.it;

RTL 102.5 è partner ufficiale di “Gigi D’Alessio Live Tour 2017”.