Gianni Morandi fa tappa a Firenze con “d’amore d’autore” Tour

Fotogallery Alessandro Rella - Photo Press

Il lungo viaggio di Gianni approda anche al Mandela Forum di Firenze, con un ennesimo SOLD OUT!

Due ore di live, oltre quaranta brani in scaletta… un viaggio, quello di Gianni, segnato dall' Amore, come spiega lui stesso più volte dal palco, viaggio che passa dai grandi successi del suo repertorio fino ad arrivare al presente con l’ultimo disco “d’amore d’autore”, progetto che ha visto il coinvolgimento di grandi autori della musica italiana.

C’è un Feeling vero ed unico con il suo pubblico, fattore, che lo porta spesso a fermarsi per farci due chiacchere. E alla domanda di Gianni rivolta a tutti i presenti, come si rivolgesse a degli amici, “Mi domando, ma non sarà l’ora di smettere?”, il suo pubblico unanime ha scosso il Mandela con un potentissimo “Nooooooo!!!”.

Gianni Morandi si è presentato sul palco del Mandela con la sua band composta di tutti giovani musicisti e coristi provenienti dall’area emiliana, con i quali ha reso unica questa tappa fiorentina.

Il tour iniziato a Rimini il 24 Febbraio percorrerà tutta l’Italia da Nord a Sud con venti imperdibili date.