Fotogallery di Alessandro Rella - Photo Press -

"Amore Gigante" non è solo il nome dell'ultimo album dell'artista senese, ma è la realtà di ciò che provano i Fan nei confronti di Gianna... ed al Mandela Forum lo hanno dimostrato!

Un SOLD OUT, quello del 6 Dicembre, "Fenomenale" in tutti i sensi; Gianna Nannini inizia il concerto con l'omonimo brano del nuovo disco ed è subito delirio... Fan accalcati alla balaustra del palco, come fossero in trincea, scatenatissimi dall'inizio alla fine del concerto.

Una canzone dietro l'altra senza sosta, senza "chiacchere", la grinta di una ragazza di vent'anni, contraddistingue Gianna in ogni sua canzone e per tutta la durata dello spettacolo! Arriva, poi, il momento di Meravigliosa Creatura ed il Mandela Forum trema! Un' unica voce... Gianna Nannini ed il suo pubblico.

Sei archi, della London Session Orchestra, tre coriste ed una band commisurata alla sua potenza l'hanno accompagnata per tutta la durata del concerto.

Oltre alle canzoni del nuovo album, Gianna, ha scarrellato buona parte del suo esplosivo repertorio.

Il lancio ,tra il pubblico, di un enorme cuore rosso, chiude il concerto... ma non è così !!! Ritorna sul palco ed un boato di applausi si alza dal pubblico. Con una simpatica battuta sull'esclusione dai prossimi mondiali di calcio inizia a cantare "Notti magiche", ed è subito emozione, voci spezzate e qualche lacrimuccia.



Dopo il Bis del 6/7 Dicembre al Mandela Forum di Firenze, Gianna si fermerà per poi ripartire a Marzo per un super Tour che la porterà a giro per l'Italia e per la Germania solcando palchi molto prestigiosi.