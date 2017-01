Giancarlo Antognoni al lavoro dal 2017 in ACF

I tifosi ammessi all'allenamento di venerdì 6 gennaio in vista della trasferta di Pescara

Giancarlo Antognoni lavorerà in stretto contatto con la Presidenza con compiti di rappresentanza della Società, sia sportiva che aziendale, e di collaborazione allo sviluppo delle attività sociali e promozionali della Fiorentina.

La sessione di allenamento di venerdì 6 gennaio si svolgerà allo Stadio Artemio Franchi e sarà aperta al pubblico. I cancelli della Maratona saranno aperti al pubblico a partire dalle ore 10:30. Ciò in vista della gara Pescara-Fiorentina valida per la 19° giornata del campionato di serie A TIM 2016/2017 in programma domenica 8 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”. Anche in Abruzzo, dopo le ultime vicende si sono sviluppate incomprensioni e polemiche tra la tifoseria, la squadra e la società biancazzurra.