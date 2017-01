Genitori single: lunedi 30 gennaio a Firenze il manuale di sopravvivenza e il master

Alle ore 18.30 alla Libreria RED

Parte da Firenze il tour nazionale di presentazione del libro di GenGle, manuale d’istruzioni per superare la separazione dal partner e rifarsi una vita. Si intitola “Genitori Single - Manuale di sopravvivenza per avere una relazione serena con i figli e con l’ex” ed è un compendio per mamme e papà non accompagnati, scritto a quattro mani da Giuditta Pasotto, creativa, e Tommaso Sacchini, formatore, ed edito da Giunti Demetra.Lunedì 30 gennaio alle ore 18.30 a Firenze la prima presentazione pubblica con gli autori, alla Libreria RED di piazza della Repubblica. Pasotto e Sacchini saranno nelle principali città italiane nei prossimi mesi.

A Firenze viene lanciato anche il primo master per genitori single, ovvero una serie di workshop per lavorare su se stessi e conquistare un approccio più consapevole a dinamiche e problemi che accompagnano la vita di chi cresce dei figli da solo. Il primo appuntamento è fissato per domenica 5 febbraio dalle 14.30 alle 17.30 allo spazio di co-working Multiverso in via Campo d’Arrigo 42r. Come libro di testo del workshop, ovviamente, ci sarà il Manuale di sopravvivenza a firma Pasotto – Sacchini. Nel frattempo la diffusione del libro corre già sul web, anche grazie alla community GenGle.

Oltre che mamma di due bambini, Giuditta Pasotto, è infatti ideatrice di GenGle.it, il primo social network per genitori single, nato a inizio 2015, che oggi raccoglie oltre 25mila iscritti in tutto il Paese. Nel corso del tempo la community si è strutturata come una grande famiglia, in grado di offrire supporto morale, pratico e perfino legale agli iscritti. Di qui l’idea di scrivere un manuale per chi si trova a fare i conti con una situazione drammatica, per quanto la separazione sia inaspettata o condivisa. Che spesso viene vissuta nella quasi totale assenza di comprensione umana o di strumenti psicologici per affrontare il trauma.

Secondo i dati Istat oggi in Italia quattro matrimoni su dieci finiscono in divorzio. I genitori single sono un esercito silenzioso poco spesso preso in considerazione da statistiche, istituzioni e perfino campagne di marketing. “Genitori Single” è la prima pubblicazione italiana che si rivolge esplicitamente a questo segmento di popolazione, in costante aumento. E lo fa attraverso un percorso a tappe, accogliente e interattivo, verso il recupero dell’autostima, l’abbandono dei rancori e la costruzione di una nuova dimensione relazionale e affettiva con i figli. Ad esempio imparando a non incolparli per il solo fatto di vivere spensierati, a ritagliarsi ogni giorno del tempo per giocare con loro abbandonando le preoccupazioni quotidiane, ma anche a vivere nel futuro, anziché rimuginare sul passato. “I bambini vivono di futuro – spiega Giuditta Pasotto – e dobbiamo provarci anche noi adulti: avere un obiettivo e vivere per raggiungerlo rende le giornate migliori”.

Il libro è quasi un dialogo tra i due autori, che ben rappresentano le due metà del cielo e i rispettivi modi di affrontare le cose, e il lettore, che viene accompagnato lungo il cammino, attraverso brevi testi e veri e propriesercizi da mettere in pratica nella vita di tutti i giorni per ripartire. E ri-farsi una vita.

GenGle.it è la prima community online che raccoglie genitori single in Italia, coinvolgendoli in eventi appositamente pensati per loro (e anche organizzati da loro), dando una “nuova grande famiglia” a mamme e papà non accompagnati. Chi si iscrive può usufruire di sconti su pacchetti vacanza, convenzioni con negozi e attività commerciali, ma anche una rete di professionisti con cui dialogare per avere consigli e consulenze gratuite (dal nutrizionista all’educatore, dall’avvocato al terapista). Il team GenGle sta lavorando ad unaapp per smartphone: il progetto è stato selezionato da TIM per la campagna di crowdfunding WithYouWeDo, che sostiene progetti sociali e ricompensa i benefattori con esperienze uniche.