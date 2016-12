​GE Oil e Gas in Toscana: formazione e lavoro nel territorio apuano

Presenti anche i Sindaci di Carrara, Angelo Zubbani, e di Massa, Alessandro Volpi, oltre ai vertici aziendali e ai rappresentanti sindacali

AVENZA (Ms) - Si è tenuto oggi presso il cantiere GE Oil & Gas di Avenza l'evento "Insieme si cresce: la formazione ad Avenza", con cui l'azienda ha voluto celebrare un'importante fase di sviluppo del proprio progetto industriale sul territorio apuano. Protagonisti indiscussi i 90 partecipanti, sostenuti e incoraggiati dal General Manager Operations Turbomachinery Solutions di GE Oil & Gas, Davide Iannucci e dal Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi. Motivo dell'incontro, a cui erano presenti anche i Sindaci di Carrara, Angelo Zubbani, e di Massa, Alessandro Volpi, oltre ai vertici aziendali e ai rappresentanti sindacali, è stato l'inizio della fase conclusiva del progetto di formazione, avviato lo scorso luglio in collaborazione con l'azienda OMA (Officina Metalmeccanica Angelucci) e finanziato al 50% dalla Regione Toscana.

Il progetto industriale, inaugurato dall'azienda cinque anni fa, si arricchisce quindi di un importante tassello, grazie al progetto formativo all'insegna della valorizzazione dei talenti locali che avrà una ricaduta occupazionale concreta nel prossimo febbraio con l'assunzione dei partecipanti da parte di GE Oil & Gas e delle aziende dell'indotto.

Dopo il completamento della parte di formazione teorica, gli allievi (di età compresa tra i 25 e i 50 anni) stanno mettendo alla prova le competenze acquisite in aula direttamente sul campo, affiancando i tecnici e gli ingegneri nelle attività di ingegnerizzazione e assemblaggio dei grandi moduli industriali la cui realizzazione sta iniziando in questi giorni presso il sito apuano di GE Oil & Gas. Un progetto formativo articolato e ambizioso, ma ricco di stimoli e gratificazioni, come hanno confermato gli stessi "specializzandi" nel corso dell'evento.

"Oggi celebriamo un'ulteriore fase di sviluppo dell'attività della nostra azienda in questo territorio, coerente con la scelta industriale fatta 5 anni fa di voler concentrare il business dei moduli ad Avenza, centro di eccellenza mondiale nell'intera industria", si legge in un messaggio inviato da Massimo Messeri, presidente di Nuovo Pignone. "Tuttavia il valore aggiunto di questo evento si focalizza sull'occupazione attraverso la qualificazione professionale di queste 90 risorse, valore che ha un impatto anche per il territorio: progetti come questo si traducono infatti in sviluppo, crescita economica, competitività. Sono grato alla Regione Toscana che ci ha accompagnato in questo percorso e alle istituzioni locali che continuano a sostenere il nostro sviluppo industriale."

Dopo la consegna appena conclusa dei primi quattro moduli del progetto ZADCO destinati agli Emirati Arabi, il cantiere è infatti in piena attività per l'arrivo delle strutture che andranno a comporre i cinque moduli industriali destinati all'impianto petrolifero di Tengiz, in Kazakistan, dove saranno utilizzati per la generazione di energia elettrica a supporto del sito produttivo.

Da Avenza al resto del mondo, dunque, il cantiere di GE Oil & Gas si conferma un polo di riferimento: un'eccellenza fatta di tecnologia all'avanguardia e innovazione, ma soprattutto di persone.

"Il nostro impegno - ha detto il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi - per la reindustrializzazione dell'area apuana prosegue. Così come prosegue il positivo rapporto con GE, e da oggi anche con OMA che si radica in questa zona rispondendo alle aspettative di enti locali e organizzazioni sindacali che auspicavano ricadute positive dalla presenza di GE ad Avenza. Abbiamo finanziato metà dei costi di formazione perché crediamo nella necessità di creare professionalità qualificate ed in grado di rispondere con flessibilità al rapido evolversi dei processi produttivi. Grazie a tutti voi per l'impegno con cui lo avete fatto. Vi auguro un brillante percorso all'interno del settore. Vi siete guadagnati un'assunzione a tempo indeterminato, un traguardo che ci auguriamo di favorire per un numero sempre crescente di vostri colleghi. È per questo che stiamo lavorando con tenacia per arrivare alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per il rilancio di quest'area di crisi, un passo che porterà nuovo sviluppo e nuova occupazione per questa parte di costa e che si aggiunge a ciò che abbiamo fatto e stiamo facendo per Livorno e per Piombino".

"Sono orgoglioso che OMA abbia preso parte a un progetto così rilevante, insieme a GE Oil & Gas, azienda di riferimento per questo territorio, e alla Regione Toscana, che ringrazio personalmente per aver creduto e sostenuto questo progetto" ha commentato Mauro Angelucci, Amministratore Delegato di OMA. "Il mio pensiero oggi va soprattutto ai partecipanti al corso che si sono impegnati senza sosta durante questo corso di formazione; sono certo che qui ad Avenza acquisiranno le competenze ulteriori che li renderanno tra qualche mese degli ottimi dipendenti della nostra azienda."

Il progetto di formazione, del valore totale di 1,5 milioni di euro, è stato cofinanziato per il 50% dalla Regione Toscana e per la restante parte da GE Oil & Gas e dagli altri partner del progetto formativo (OMA S.p.A. e due Agenzie Formative accreditate, la COSEFI e la Scuola Superiore di Tecnologie Industriali).