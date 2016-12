GE, formazione per 90 giovani: Rossi lunedì ad Avenza

L'evento si terrà a partire dalle 14.30 presso il cantiere GE Oil & Gas di Viale Zaccagna 12, Avenza

Il presidente della Regione Enrico Rossi parteciperà, lunedì 19 dicembre, all'evento organizzato da GE Oil&Gas, nel cantiere di Avenza (Massa Carrara), per fare il punto sul progetto di formazione già avviato per 90 giovani, cofinanziato dalla Regione e realizzato da GE Oil & Gas in collaborazione con OMA Group e altre aziende dell'indotto.

Oltre al presidente Rossi interverranno Massimo Messeri, presidente Nuovo Pignone, Carlo Freni, responsabile Cantiere di Avenza, GE Oil & Gas, Davide Iannucci, general manager operations Turbomachinery Solutions, GE Oil & Gas, Mauro Angelucci, amministratore delegato di OMA.

I 90 ragazzi formati da GE Oil & Gas saranno i protagonisti dell'evento, al quale parteciperanno anche i sindaci di Carrara Angelo Zubbani e di Massa Alessandro Volpi, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali ed i responsabili delle aziende partner.