G7 della Cultura: firmato il Protocollo ConsultArte

Alla Camera di Commercio di Firenze

Gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali facenti parte della Consulta delle libere professioni presso la Camera di Commercio di Firenze, hanno siglato oggi pomeriggio il Protocollo ConsultArte, all'ultimo piano del palazzo di Volta dei Mercanti.

Alla presenza di Mario Curia, Delegato della CCIAA al G7 Cultura, i presidenti e i delegati degli Ordini fiorentini hanno sottoscritto un protocollo con l’obbiettivo di sensibilizzare ogni Ordine, Collegio ed Associazione, che organizzi eventi che abbiano per oggetto l'arte e la cultura in tutte le sue manifestazioni, ad informare compiutamente tutte le Professioni facenti parte della Consulta, affinché ognuno ne possa beneficiare, sia in termini di arricchimento culturale, che di collaborazione inter professionale.

La Consulta delle professioni, organismo creato per la nomina del proprio esponente in Giunta di CCIAA in rappresentanza delle Professioni, dalla sua creazione ha dato vita ad una serie di attività congiunte e trasversali fra le varie Professioni in sinergia con la Camera di Commercio di Firenze.