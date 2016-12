Furto in Parrocchia: badante in prova deruba le suore

I carabinieri la raggiungono sull'autobus dove stava caricando 11 colli di bagaglio

Una 59enne assunta da pochi giorni come badante in prova da un’anziana suora di 86 anni, ospite della parrocchia di San Bartolomeo nella Badia in Ripoli, ubicata in Firenze, ieri mattina, tradendo la fiducia riposta in lei da chi l'aveva assunta, ha commesso un furto ai danni sia della struttura ecclesiastica che dell’anziana suora che doveva assistere.



La donna presentatasi regolarmente al lavoro, approfittando della buona fede della anziana suora, si era aggirata per l'istituto religioso e si era appropriata di svariati quadri e statuette raffiguranti icone sacre, libri religiosi, apparecchiature elettroniche, nonché varie stoviglie e derrate alimentari, allontanandosi subito dopo facendo perdere le proprie tracce.

La badante però non ha fatto i conti con i Carabinieri della Stazione di Ricorboli, i quali, appresa la notizia dai religiosi che gestiscono la struttura, nell’immediatezza hanno effettuato una serie di accertamenti che hanno permesso di individuare la ladra presso la sede della società Atlassib di Selvazzano Dentro (società che si occupa di organizzare viaggi di persone e mezzi da e per la Romania), in provincia di Padova, mentre era in attesa di salire su un pullman che l'avrebbe riportata in Romania.



I Carabinieri della Stazione di Ricorboli, quindi, grazie alla collaborazione con i colleghi di Selvazzano Dentro, sono riusciti a bloccare la 59enne e recuperare tutta la refurtiva nascosta in uno dei numerosi bagagli che aveva caricato sul mezzo (ben 11 colli), in attesa di restituirla ai legittimi proprietari.

La donna è stata tradotta presso la casa circondariale di Verona Montorio, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.