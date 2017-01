Furti a Santa Maria Novella, giovane banda ripresa dalle telecamere

Importante la collaborazione tra gli agenti della Polizia ferroviaria e i Carabinieri del nucleo radiomobile

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Nazionale in quanto era stata da poco perpetrata una rapina ai danni di un turista 26enne cubano. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che, intorno alle ore 06:30, la vittima veniva avvicinata da due soggetti, uno dei quali, brandendo uno skateboard, lo minacciava di consegnare loro il proprio cellulare, mentre il secondo materialmente se ne appropriava infilando una mano nella tasca dei pantaloni.



I due, dopo averlo derubato si allontanavano unitamente al altre quattro persone, due uomini e due donne, in direzione della Stazione Ferroviaria di Santa Maria Novella. I militari dell’Arma, acquisite tutte le informazioni utili, si sono messi sulle loro tracce. Le notizie acquisite venivano fornite anche agli altri organi di Polizia presenti su Territorio. Dopo neanche 10 minuti dalla rapina, all’interno della Stazione di Santa Maria Novella, un altro turista, un 34enne cinese, veniva avvicinato dal gruppetto di giovani che gli chiedevano una sigaretta; alla sua risposta negativa due del gruppo iniziavano a toccarlo fino a quando non riuscivano a sfilargli il portafoglio per poi allontanarsi con i compagni verso l’uscita di via Alamanni.



Il personale della Polfer dopo aver visionato le telecamere poste all’interno della Stazione di Santa Maria Novella ed aver individuato il gruppo forniva dettagli più significativi ai colleghi dell'Arma sulla strada che erano alla ricerca dei responsabili della rapina, favorendo così al loro rintraccio.

Nello specifico, verso le ore 10:00, l’intero gruppo composto da sei giovani era ritornato all’interno della stazione uscendone subito dopo qualche minuto; tanto però è bastato perché venisse subito individuato dagli Agenti della Polfer che attivavano anche i Carabinieri.

I successivi accertamenti hanno permesso di fermare tre giovani in via della Scala all'altezza di via Santa Caterina da Siena e due in via Benozzo Gozzoli, mentre il sesto riusciva a far perdere le proprie tracce.



Si tratta di un gruppetto di giovani, 3 uomini e due donne, dell’età compresa tra i 20 ed i 28 anni, tutti di origini marocchine. Un 22enne ed un maggiorenne, sono stati riconosciuti quali autori sia della rapina perpetrata in danno del cubano che del furto in danno del cinese e per tale motivo sono stati sottoposti ad un fermo di indiziato di delitto per il reato di rapina in concorso e per il furto aggravato in concorso, mentre per le due donne, di 20 e 22 anni, è scattata una denuncia per ricettazione, in quanto una di loro è stata trovata in possesso del cellulare oggetto di furto e una denuncia per porto abusivo di arma, poiché una di loro è stata trovata in possesso di un grosso coltello. Il quinto soggetto, ovvero il 28enne è risultato estraneo ai fatti.