From Tuscany with Love: le frittelle per la festa del papà

​Auguri a tutti i papà

In Italia, ma anche in altri paesi nel mondo, oggi, 19 marzo, si festeggia la festa del papà. I bambini preparano con le loro mani dei regali per i loro papà e scrivono e recitano delle poesie. Le mamme toscane preparano delle frittelle di riso e voi? Come festeggiate il vostro papà? Scrivetemi le vostre ricette o tradizioni legate a questo giorno speciale.

Ingredienti (10 persone):

1 l latte

350 g acqua

100 g zucchero

1 pizzico di sale

60 g burro

1 scorza intera di limone

300 g riso originario

150 g farina

4 uova

1 scorza grattugiata di limone

16 g lievito per dolci

100 g uvetta ammollata nel Vin Santo

Olio per friggere

Mettete il latte, l’acqua, lo zucchero, 1 pizzico di sale, la scorza intera del limone, il burro e il riso in una casseruola e fate cuocere per 20 minuti.