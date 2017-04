From Tuscany with Love: la Farinata di Cavolo nero

Questo è il primo articolo dedicato alla cucina toscana, della nuova collaboratrice, Nicole Taddei, curatrice del blog lemongrassandoliveoil.com. La sua presentazione a pié di pagina

MONTECATINI- Ecco le istruzioni per preparare un vero piatto della tradizione toscana: la Farinata di Cavolo nero. La ricetta mi è molto cara perché me l'ha insegnata una persona speciale che mi fa pensare alla mia infanzia.

Ingredienti (per 8 persone):

800 g di cavolo nero

300 g di farina gialla bramata

150 g di fagioli cannellini secchi

2 costole di sedano

1 carota

1 cipolla

2 spicchi di aglio

2 foglie di salvia

2 rametti di rosmarino

300 g di passata di pomodoro

olio extravergine d’oliva

sale e pepe

2,5 l di brodo vegetale

Mettete a bagno i fagioli per tutta la notte. La mattina cuoceteli in abbondante (2,5 litri) acqua aggiungendo le foglie di salvia, un rametto di rosmarino; salate a metà cottura. Quando i fagioli saranno cotti (ci vorrà almeno un'ora e mezzo, assaggiateli), scolateli e tenete l'acqua di cottura. Lavate bene il cavolo e sbollentatelo in una pentola piena di acqua per circa 15 minuti; nel frattempo pulite sedano carota e cipolla e tritateli così da averli pronti per il soffritto. Scolate il cavolo e privatelo delle coste dure (gli 800 grammi iniziali si ridurranno a circa 500 grammi) e tritatelo finemente; mettete in un tegame capiente gli odori a soffriggere nell'olio di oliva per circa 10 minuti o fino a che la cipolla non sarà trasparente, poi, unite il cavolo e la passata di pomodoro, lasciate insaporire per circa dieci minuti. Versate nel tegame anche i fagioli passati con la loro acqua di cottura e la farina a fontana, mescolando con la frusta continuamente affinchè non si formino grumi. Aggiustate di sale e pepe. Aggiungete metà del brodo vegetale poco alla volta. Cuocete il tutto per un'ora continuando ad aggiungere il restante brodo fino ad ottenere la densità desiderata (adoro la farinata quando è densa). Servite in un bel tegame di coccio (terracotta) aggiungendo un filo d'olio a crudo e del rosmarino tritato.

Buon appetito!