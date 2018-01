From Tuscany with Love: gnudi erbette e ricotta

Una ricetta toscana di gran successo anche sul blog lemongrassandoliveoil.com

INGREDIENTI (circa 50 gnudi):

500 g erbette cotte

250 g ricotta di pecora

2 tuorli

1 cucchiaino di noce moscata

sale e pepe q.b.

1 cucchiaio di pangrattato (opzionale vedi procedimento sotto)

farina q.b.

burro q.b. per condire

salvia qualche foglia per condire

100 g Parmigiano Reggiano

Strizzate le erbette e tagliatele con un coltello; unitele in una ciotola alla ricotta, amalgamate bene e poi incorporatevi i tuorli, 50 g di Parmigiano, noce moscata, sale e pepe. Se il composto fosse troppo morbido aggiungete un po’ di pangrattato. Spolverizzate il piano di lavoro con la farina setacciata, fatevi cadere una piccola porzione del composto e dategli la forma di un piccolo gnocco, così di seguito fino a esaurimento del composto. In una pentola portate a bollore abbondante acqua leggermente salata, tuffatevi gli gnudi e, quando vengono a galla, sgocciolateli bene con un mestolo forato disponendoli in una pirofila imburrata. Conditeli con il burro fuso a bagnomaria, salvia e cospargeteli con il Parmigiano Reggiano grattugiato.

Volendo potreste condirli anche con una salsa al pomodoro oppure con un ottimo ragout. Personalizzate il vostro piatto come preferite.