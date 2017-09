Franchising Day a Firenze: come avviare una impresa

Il potenziale franchisee avrà a disposizione 30 minuti per approfondire il marchio di suo interesse con il franchisor

Si svolgerà martedì 12 settembre, presso la Chiesa San Jacopo in Campo Corbolini di Via Faenza 43, il Franchising Day. Alle ore 9.30 i saluti di Nico Gronchi Presidente Confesercenti Toscana, Raffaele Madeo Presidente FIF Toscana e Alessandro Ravecca Presidente Nazionale FIF. Dalle ore 10.00 l’inizio dei lavori e alle 14.00 verrà offerto, a chiusura dei lavori, un light lunch.



Le aziende franchisor presenti che illustreranno le loro formule di affiliazione appartengono ai diversi settore del franchising, dal bricolage alle lavanderie, dall’immobiliare alla ristorazione, dagli arredi ai servizi alle persone e alle aziende. Le persone interessate ad avviare un’impresa con la formula del Franchising, sia come franchisee sia come franchisor, potranno approfondire gli aspetti legati alla contrattualistica ed allo sviluppo di un marchio, ed anche gli aspetti legati all’accesso al credito presso il Desk orientamento al franchising e il Desk accesso al credito rispettivamente.

I Franchising Day sono gli appuntamenti che la Federazione Italiana Franchising–Confesercenti organizza dal 27 ottobre del 1999 per la promozione del franchising in Italia.

Gli appuntamenti che la FEDERFRANCHISING organizza periodicamente su tutto il territorio nazionale costituiscono utilissimi momenti di incontro e di dibattito su quelli che sono i problemi con i quali franchisor e franchisee devono quotidianamente confrontarsi. La partecipazione degli associati e dei funzionari della Confederazione, l’illustrazione delle rispettive attività così come esposte dai franchisor e l’intervento dei responsabili dei vari organismi istituzionali a supporto dell’occupazione rappresentano elementi che costituiscono un plus per gli associati.

A Firenze, saranno presenti i seguenti marchi:

101 CAFFE’

BONIFAZI IMMOBILIARE

CAPATOAST

CERTIFICATOCASA

CLEAN LIFE

ECOLINE WASH

FITFORLADY

FRYCHICKEN

I TOSCANI

IL FORNO DI CIBIAMO

KIDS & US

LA BOTTEGA DEL CAFFÈ

LA YOGURTERIA

LOWENGRUBE

PIZZAMAN

PUNTO FERMO PIADINERIA ARTIGIANALE

WELOVEPURO

OBIETTIVO DEI FRANCHISING DAY

Il nuovo format dei Franchising Day ha come obiettivo la realizzazione di un workshop business to business sulle possibilità di sviluppo dell’imprenditoria e dell’autoimpiego attraverso la formula del franchising strutturato in vari interventi finalizzati a: fare cultura sul franchising soprattutto rivolta a chi vuole diventare imprenditore con un taglio molto pratico grazie all’incontro con i franchisor; dare visibilità ai marchi franchisor associati; dare visibilità alle aziende ed istituzioni che sponsorizzano; portare a conoscenza degli strumenti che la Federazione offre a tutti gli operatori in franchising e futuri franchisee/franchisor.

L’ingresso all’evento è gratuito. Gli interessati si devono previamente registrare nell’agenda on line del sito: www.franchisingday.com

Per informazioni e prenotazioni: 055/3036301 - presidenza@confesercentitoscana.it