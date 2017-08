Francesco Caputo è un giocatore dell’Empoli.

franca ciari

Ieri pomeriggio nella sala stampa “Antonio Bassi” dello stadio Carlo Castellani di Empoli il dott. Butti, dg Empoli Calcio, ha presentato alla stampa il giocatore Francesco Caputo.

Prima della presentazione si è voluto soffermare sulle qualità del giocatore che sarà un vero e proprio rinforzo per l’Empoli, poi ha voluto mettere in evidenza il fatto che, se questa trattativa ha avuto tale esito è dovuto alla conoscenza del presidente Corsi con il presidente Gozzi tanto da sbaragliare ogni tipo di concorrenza.

Conclude dicendo che il ruolo molto importante, in tale trattativa, lo ha avuto il ds Pietro Accardi, che si è impegnato moltissimo per il buon esito della trattativa a cui va riconosciuto un plauso per il lavoro svolto.

Francesco Caputo , nonostante i due anni trascorsi nell’Entella, il cui presidente ha fatto di tutto per trattenerlo, non appena c’è stato l’interessamento dell’Empoli, una piazza diversa, con diversi anni di serie A alle spalle, una società ambiziosa, una società che sta ricostruendo tutto, una società che sta puntando al massimo, non ha esitato a vestire la maglia azzurra.

Quindi appare contento di essere venuto ad Empoli, di affrontare questa nuova avventura tanto che di lì a poco affronterà il primo allenamento con i suoi nuovi compagni.

Avendo preso conoscenza della sua volontà di fare la sua esperienza nell’Empoli ha dichiarato che è stato stimolato a scegliere l’Empoli soprattutto perché è stata forte la volontà di volerlo in questa società tanto che gli stimoli per fare bene in un ambiente vengono da soli, essendo una prerogativa del calcio professionistico. Si sofferma sul fatto che gli hanno parlato bene della città, della gente, dei tifosi e che vi ha giocato spesso da avversario.

Si metterà a disposizione del mister, con il quale ha già parlato, e ci tiene a dire che ogni giocatore deve prendersi le proprie responsabilità ed infatti lui intende prendersela dando il suo contributo di esperienza tutto le volte che verrà chiamato in causa.

Alla domanda: “ma lei ambirebbe giocare in serie A?” ha così risposto: “qualsiasi giocatore ambisce giocare nel massimo campionato. Noi cercheremo di partire nel modo migliore poi sarà il campo a dire la verità”.