Francesca Corrias – Caravan Trio: Jazz in viaggio nella musica brasiliana

Approda in prima assoluta a Firenze il 16 giugno alle 21 a Il Lavoratorio, il Caravan Trio di Francesca Corrias, viaggio jazz nel mondo della musica brasiliana.

Caravan Trio è un progetto di viaggio. E' la versione itinerante e in dimensione ridotta del più numeroso gruppo dei Colegas Velhos, specializzato nella musica brasiliana e che si esibisce prevalentemente sul territorio sardo in jazz club e rassegne.

Per la prima volta a Firenze, il trio propone un sound prevalentemente acustico sul quale si inseriscono elementi elettronici come il looper e i suoni amplificati da microfoni a contatto e manipolati in tempo reale.

Filo conduttore della serata: la splendida voce e la chitarra di Francesca Corrias, accompagnata in questo progetto da Nicola Pedroni alla batteria e Filippo Mundula al contrabbasso, che interpreta alcuni dei brani di alcuni dei più grandi autori brasiliani da Caetano Veloso a Djavan, da Chico Buarque a Maria Bethania.

