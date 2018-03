Four Seasons Hotel Firenze dà il benvenuto al maestro Haruo Ichikawa

Una straordinaria opportunità per gustare un’esclusiva cena degustazione, in collaborazione con MGM Alimentari, dello Chef Haruo Ichikawa e provare la sua filosofia di cucina, che lo ha reso uno dei pochi Chef giapponesi ad aver ottenuto una stella Michelin in Europa.

Riconosciuto come uno dei più talentuosi chef giapponesi nel mondo, Haruo Ichikawa ha iniziato la sua carriera tra Tokyo e Los Angeles prima di trasferirsi in Italia e unirsi ad uno dei più importanti ristoranti giapponesi a Milano, “IYO”. Qui, il suo talento è stato subito riconosciuto fino ad ottenere nel 2015 una stella Michelin, che lo ha consacrato come uno dei pochi ristoranti di cucina giapponese che vanta questo riconoscimento in Europa.

La sua cucina è un rituale. Concentrato e impescrutabile lo chef Haruo crea i suoi piatti con una dedizione quasi maniacale, partendo dalla qualità e freschezza della materia prima al bilanciamento gustativo ed estetico complessivo. Il piatto che preferisce è quello che fa innamorare l’ospite, e nella sua cucina rimane fedele alla tradizione giapponese, spesso integrandola con prodotti italiani.

Come ospite del Four Seasons Firenze, il Maestro Ichikawa prenderà parte alla preparazione di un’esclusiva cena a quattro mani con l’Executive Chef dell’hotel Vito Mollica venerdì 16 marzo, e sarà ospite al Sunday Brunch di domenica 18 marzo, dando così ai partecipanti la possibilità di sperimentare la sua esclusiva filosofia culinaria giapponese.

Nella serata del 16 marzo, gli ospiti potranno iniziare con un aperitivo all’Atrium bar, gustando due snack preparati per l’occasione dallo Chef Haruo stesso: Uramaki con caviale di storionee Uramaki con salmone e scaglie di tartufo, abbinati ad un drink a base di Saké, ad uno speciale prezzo di 25 euro.

Menu by Maestro Chef Haruo Ichikawa e Executive Chef Vito Mollica

Ristorante Il Palagio a Four Seasons Hotel Firenze

Venerdì 16 marzo 2018

Somen all'aglio nero con guazzetto di gamberi e calamaretti spillo - by Chef Mollica

-----

Tartare cubica di tonno, salmone e astice con salsa Yuzu miso – by Chef Ichikawa

-----

Zuppa Pavese con Bungo Wagyû e brodo di pesce volante – by Chef Mollica

------

Gyûdon con Bungo Wagyû e fiocchi di alghe con salsa di soia Morita – by Chef Ichikawa

------

Carpaccio di Bungo Wagyû con salsa di soia Morita e salsa Yuzu – by Chef Ichikawa

--------

Cremoso al cioccolato e yuzu con gelato al the verde e caramello affumicato – by Pastry Chef Domenico Di Clemente





135 euro a persona, bevande escluse.

Info e prenotazioni: 0552626450 - ilpalagio@fourseasons.com