Il volume ha le Presentazioni di Andrea Vannucci (Assessore allo Sport del Comune di Firenze) e Massimo Cecchi (Direttore Amministrativo del Museo Fiorentina).

Venerdì 20 gennaio, ore 17.30

Auditorium di Palazzo del Pegaso, via Cavour 4, Firenze.

Un amarcord fiorentino, una ricca rassegna dei migliori scatti sportivi di Foto Fiorenza, celebre agenzia fotografica di via del Proconsolo a Firenze in attività dal 1928 al 1988. Per decenni fotografi ufficiali della Fiorentina e della Nazionale italiana a Coverciano, i fondatori Mario Cecchi e Aldo Checcucci, maestri del bianco e nero, hanno segnato in maniera indelebile la memoria di Firenze e dei fiorentini, che ancora oggi ricordano con autentico affetto e profonda nostalgia i loro reportage. Tanti i campioni immortalati in questo volume: da Rivera a Pelè, da Hamrin ad Antognoni, da Bartali alla famosa rovesciata di Parola diventata icona delle figurine Panini e del calcio italiano.

Foto Fiorenza Cuore e memoria dello sport fiorentino

di Matteo Cecchi e Filippo Canali(apice libri, 2016)

Intervengono

Eugenio Giani Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Moreno Roggi Vicepresidente dell’Associazione Glorie Viola

Roberto Vinciguerra Storico e statistico del calcio italiano



Saranno presenti gli Autori