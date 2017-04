Forum nazionale su portualità e logistica al Terminal crociere del porto di Livorno

​Enrico Rossi chiede "Nuovi investimenti nella logistica e nelle infrastrutture in Toscana"

Il presidente Enrico Rossi è intervenuto al secondo Forum nazionale sulla portualità e la logistica che si è tenuto al Terminal crociere del porto di Livorno e che è stato concluso dall'intervento del ministro dei trasporti Graziano Delrio.

"Non c'è un altro caso in Italia - ha detto Enrico Rossi - di una Regione che abbia investito quasi 700 milioni di euro nella sua portualità. Così facendo abbiamo prodotto una svolta, sia a Piombino, che ha avuto una straordinaria trasformazione, che a Livorno, su cui continuiamo ad intervenire. È per questo che chiedo al ministro Delrio che si facciano gli investimenti necessari a fare del polo Livorno-Piombino una grande infrastruttura competitiva a livello europeo".

Tra questi Rossi ha richiamato il già realizzato collegamento ferroviario diretto tra porto e rete nazionale "che sta già dando ottimi risultati", i lavori "che inizieranno entro il 2017 per realizzare lo scavalco ferroviario" che collegherà direttamente il porto con le aree retrostanti, così come quelli per la realizzazione della Darsena Europa, rispetto alla quale ha detto di mettere una condizione per l'utilizzo dei 250 milioni della Regione, quella di realizzare una palificazione adeguata a permettere un escavo fino a 20 metri, capace di far attraccare le grandi navi.

"Ho apprezzato - ha precisato il presidente Rossi - l'attenzione con cui il ministro guarda alla costa toscana, ma non possiamo non affrontare l'altra grande questione, quella della Tirrenica. Dobbiamo realizzare un sottocorridoio tirrenico da Milano a Roma e fare in modo che, pur nel rispetto dell'ambiente, abbia quattro corsie. Sto insistendo su questo punto dal 2010 e spero sia arrivata la possibilità di fare qualcosa al riguardo. So che il ministro ci sta lavorando e che presto avremo positive notizie al riguardo".

Rossi si è anche detto convinto che "per dare un futuro a Piombino sia necessario un collegamento viario diretto tra la città e la rete autostradale nazionale, ed è anche su questo punto che vorremmo realizzare un'intesa con il Governo, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione".

Quanto alla sinergia tra i porti di Carrara e La Spezia, il presidente ha detto di essere sereno "perché questa scelta porterà cose positive per Carrara soprattutto se realizzeremo le opere già discusse e rispetto alle quali c'è stato l'impegno del viceministro Riccardo Nencini".

Rossi ha ringraziato infine le autorità portuali uscenti di Piombino, Luciano Guerrieri e di Livorno, Giuliano Gallanti, che hanno lavorato per farci arrivare a questo punto e ha fatto i migliori auguri alla neo autorità, Stefano Corsini, "che sta lavorando in perfetta sintonia con il territorio, per giungere ai quei risultati che tutti attendiamo".