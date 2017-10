Food Values: conferenza internazionale su alimentazione e dieta mediterranea

Il 6 e 7 ottobre a Villa Pecori Giraldi

Sarà questo il tema principale del convegno, che nasce sotto gli auspici della Pontificia Accademia delle Scienze, dell'Università di Firenze e del Villa Campestri Olive Oil Resort, che arriva a Borgo San Lorenzo dopo la conferenza che si è svolta a Febbraio in Vaticano presieduta da Sua Eccellenza Mons. Marcelo Sanchez Sorondo.

La due giorni a Villa Pecori Giraldi sarà caratterizzata dalla presenza e dalle discussioni introdotte da agronomi, funzionari della sanità pubblica, professori e esperti culinari e verterà sulla rilevanza della dieta mediterranea, dell'olio di oliva e delle abitudini alimentari più sane. Si concentrerà, come si legge nel sito di presentazione dell'evento www.foodvalues.it, "sull'alimentazione e sulla salute, sulla rinascita della dieta mediterranea, sulle tradizioni alimentari, sulla politica e sull'innovazione, con lo scopo di creare un piano d'azione per incoraggiare le abitudini alimentari sane, illustrando le ramificazioni mediche e sociali da presentare ai ministri del mondo sanitario e alle organizzazioni che si occupano di queste tematiche".

Una due giorni per avere consapevolezza del valore del cibo, dell'importanza delle modalità di produzione di ciò che portiamo in tavola, della ricchezza che il nostro territorio offre. Un appuntamento, nato in collaborazione con il Comune di Borgo San Lorenzo, che vedrà la partecipazione di esperti di livello internazionale e il coinvolgimento dei produttori locali e non che ospiteranno per le visite i partecipanti alla conferenza.

I relatori saranno: Prof.ssa Antonia Trichopoulou della Fondazione Hellenic Health, Atene, Grecia; Prof. PierreChandon dell'Insead - Università Sorbonne Behavioral Lab, Parigi, Francia; Prof. Jean-Xavier Guinard dell'Università della California, Davis; Prof. Claudio Peri dell'Accademia di Georgofili; Prof. Francesco Visioli dell'Università di Padova; Prof. Stefano Benedettelli e Prof.ssa Donatella Lippi dell'Università di Firenze; Prof.ssa Maria Montana Camara Hurtado dell'Università Complutense di Madrid e Greg Drescher del Culinary Institute of America.

L'evento prenderà avvio venerdì 6 Ottobre alle 9.30 con il saluto del Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omboni, di Sua Eccellenza Mons. Marcelo Sanchez Sorondo e di Paolo Pasquali di Villa Campestri Olive Oil Resort. A seguire gli interventi dei relatori e in conclusione il lunch caratterizzato dai prodotti del territorio. La giornata del sabato a Villa Pecori Giraldi prevede invece la chiusura dell'evento a partire dalle 14,30 con la partecipazione dell'assessore Cristina Becchi.