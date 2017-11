Food and Wine in Progress, sabato e domenica alla Leopolda

Nell'ambito della manifestazione si volgerà anche “Eccellenza Toscana”: oltre mille etichette di 150 produttori toscani. Previsto anche il convegno: “La comunicazione dell’enogastronomia… ieri, oggi… e domani?” sabato 2 dicembre alle ore 11

Non solo vino e cibo, ma anche tante emozioni, sensazioni e percezioni. L’edizione 2017, la terza, di Food and Wine in Progress, che si terrà sabato 2 e domenica 3 dicembre alla Stazione Leopolda di Firenze regalerà questo e molto altro.

La manifestazione, promossa dall’Unione regionale cuochi toscani (Urct) e dall’Associazione Italiana Sommelier Toscana, punta anche su quello che vino, olio e cibo riescono a raccontare, delle loro caratteristiche dovute alla terra e al sapere dell’uomo. Così, accanto a corsi di cucina, degustazioni, MasterClass sul vino, ad inaugurare la giornata di sabato 2 dicembre alle 11 sarà il convegno “La comunicazione dell’enogastronomia… ieri, oggi… e domani?” moderato dal giornalista enogastronomico conduttore della rubrica TG5 Gusto, Gioacchino Bonsignore, incentrato su passato presente e futuro della comunicazione in ambito enogastronomico. e annovera tra i relatori il presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Antonello Maietta e il presidente della Federazione Italiana Cuochi Rocco Pozzulo, il prof. Attilio Scienza e il critico gastronomico Valerio Visintin Pietro Tonutti, direttore del Master in Vini Italiani e Mercati Mondiali dell’Università Sant’Anna di Pisa, Matteo Parigi Bini, editore della rivista Sommelier Toscana, Marco Rossi, socio e brand ambassador di Wine Tv. Comunicazione che sarà declinata anche nelle due forme tradizionali.

Sempre sabato, ma alle ore 14, presentazione del libro “Vini italiani …. complicati proprio come gli italiani. I motivi per cui ho scritto "Italian Wine Unplugged Grape by Grape” di Stevie Kim, direttrice del team internazionale di Vinitaly, presente alla Leopolda e domenica alle 15,50 con la presentazione del libro – “Il respiro del Vino” del professore Luigi Moio presentato da Cristiano Cini ed anche con l’esperienza vissuta direttamente da Alberto Lupini raccontata sabato alle ore 17,20 nell’incontro “La comunicazione nel mondo dell’Enogastronomia”.

L'appuntamento quindi è per sabato 2 dicembre dalle 10 alle 19 di sabato 2 e domenica 3 stesso orario, con il mondo dei sommelier e dei cuochi che insieme daranno vita a una interessante vetrina in cui il mondo del food and wine di qualità sarà protagonista con degustazioni, seminari, momenti di approfondimento e tanti produttori da incontrare. Un evento pensato sia per gli operatori del settore, ma anche per gli appassionati di eccellenze enogastronomiche.

I vini di Eccellenza Toscana” con i sommelier Ais. Alla Leopolda, con Food and Wine in Progress torna “Eccellenza Toscana” l’appuntamento di Ais Toscana con oltre mille etichette di 150 produttori toscani. Inoltre appuntamenti e approfondimenti con le sessioni di pillole di degustazione sul vino, gli AIS Wine Tour per scoprire attraverso percorsi guidati le migliori espressioni enologiche della Toscana.

Spazio alla cucina e ai cuochi. L’area cooking show è dedicata al cibo e alla cucina, gestita dall’Unione Regionale dei Cuochi Toscani con una nuova proposta: "Toscana Food and Wine experience", rassegna di cibo, vino e cooking show per la realizzazione di piatti in abbinamento a vini proposti da sommelier aderenti ad AIS Toscana.

Vino, cibo, ma anche cocktail. Anche per questa edizione prosegue la collaborazione con i Mixologist di Cocktail in the World, Coldiretti e Confcommercio Toscana, associazioni che raccoglieranno in fiera una selezione di agricoltori di qualità, oltre al mondo dei panificatori e dei macellai toscani.

Il programma dettagliato è disponibile al sito ufficiale della manifestazione http://www.foodandwineinprogress.it/