Folon, danneggiata nuovamente la statua sulla rotonda

Foto di Massimo Meoni

L’opera è stata rimossa ancora una volta ed è in attesa del restauro

‘L’uomo della pioggia’ non trova pace, la statua di Jean Michel Folon posta sulla rotonda davanti all’Obihall è stata nuovamente danneggiata da un'autovettura in transito.

Nell’urto l’opera è stata danneggiata a un piede del basamento ed è stata rimossa e depositata in un magazzino comunale in attesa del restauro.

Donata alla città da Folon nel 2002 in occasione del Social Forum europeo è al secondo danneggiamento: anche in quel caso fu colpa di un incidente stradale avvenuto nel marzo 2015 e la statua fu spezzata in due. Restaurata, fu riposizionata 9 mesi dopo.



All'indomani del danneggiamento Nove da Firenze scriveva "La vicenda ha acceso l'attenzione sulla collocazione più o meno sensata dell'opera d'arte, sulla scelta più o meno indovinata di installare statue di bronzo di grande valore artistico e simbolico al centro di rotonde attorno alle quali ogni giorno si muove il traffico cittadino. Da Uomo della Pioggia a Uomo dello Smog il passo è breve, per non parlare del rispetto della volontà dell'autore che la realizzò ispirandosi alla natura".

Nell'occasione del riposizionamento Nove da Firenze scriveva "In un primo momento era stata ipotizzata una nuova collocazione ed era scaturita una polemica culturale sull'uso delle rotonde come piedistalli per le opere d'arte, ma la polemica è poi rientrata ottenendo il via libera per il riposizionamento".



Ci riproviamo? E' opportuno posizionare opere sulle rotatorie in una città che non rispetta neppure i pedoni che attraversano sulle strisce?

La dinamica dell'ultimo sinistro è ancora in corso di accertamento. "Dai primi rilievi - fa sapere la Polizia Municipale - sembra che l’automobilista, classe 1969, residente a Scandicci, viaggiasse dall'Autostrada in direzione centro città e sia finito con la macchina proprio nel centro della vasca che contiene l’opera fermandosi contro di essa".



Palazzo Vecchio spiega che "Nell'area stanno per iniziare i lavori per realizzare un attraversamento pedonale con segnaletica luminosa subito prima della rotatoria, che avrà efficacia anche per il rallentamento delle auto. I lavori fanno parte degli interventi per la sicurezza delle scuole (lì vicino c’è l’Istituto Marco Polo) ma sicuramente migliorerà anche la sicurezza dell’opera".



L’uomo della pioggia è un’opera alta circa tre metri. I bambini sono più piccoli.



La statua rappresenta un uomo con cappotto e cappello che tiene in mano un manico di ombrello. Chissà se potesse parlare..