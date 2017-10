Foiano della Chiana: alla Festa della Zucca le più grandi a sfidarsi sulle bilance

Assaggi, vendita e mercato artigianale

Si svolgerà Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre, nel centro storico di Foiano della Chiana, piccolo borgo in provincia di Arezzo, la XV edizione della Festa della Zucca – Pesa la Zucca! Foiano 2017. Un evento singolare, promosso da un insolito gruppo di amici, divenuto poi Il Club Amici della Zucca, che nel tempo si sono appassionati alla cultura di questo prodotto della terra al punto tale da organizzare una spettacolare gara tra mastodontici esemplari di zucche giganti.

E' la gara di peso che mette in competizione i più grossi esemplari di zucche giganti della Valdichiana e non solo; dal 2008 grazie alla sinergia tra il Club e DecoraZolla.it la gara prevista per domenica è entrata a far parte del campionato mondiale delle zucche giganti poiché il Club si è affiliato al Great Pumpkin Commnwealth la federazione con sede negli USA che racchiude i club di tutto il mondo.

La fiera e l’attività del Club sono finalizzate a salvaguardare le tradizioni locali legate alla terra e riscoprire a pieno l’agricoltura domestica dove in un recente passato era molto diffusa la coltivazione della zucca sia per gli allevamenti suini che per fini alimentari, tanto da rappresentare un prodotto tipico della Valdichiana (zucca gialla da maiali, zucca lardaia).

Molte iniziative in programma che per l’edizione 2017 fanno da arricchimento e contorno alla gara che si svolge dalle 15:00 in Piazza Matteotti, a partire dagli spazi per i più piccoli in Piazza Cavour, dove, in tema di tradizioni, è possibile andare alla scoperta-riscoperta della fattoria oltre ad intrattenimenti "moderni" come i simpatici gonfiabili.

Nel Centro storico sono presenti stand espositivi di coltivatori e appassionati di zucche che metteranno in mostra i loro coloratissimi e bizzarri esemplari e ovviamente l’allestimento con le zucche (sempre con un tema a sorpresa) della piazza Fra’ Benedetto: qui il piccolo borgo sarà addobbato in grande stile con migliaia di zucche sparse per tutte le vie del centro storico dove si esibiranno artisti di vario genere. Non può mancare l'intrattenimento musicale.

Tre punti di ristoro per assaggiare piatti della tradizione locale in Corso V. Emanuele sono organizzati dal club Amici della zucca per completare il percorso gastronomico nel Centro storico.

