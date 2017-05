Florence Walking by night: domani la seconda edizione

La camminata notturna condotta da Milena Megli, sabato 20 maggio dalle ore 21

La seconda edizione del Florence Walking by night, la camminata condotta da Milena Megli, campionessa mondiale master di marcia si terrà sabato 20 maggio 2017 con partenza alle ore 21,00 da “Le Murate” in piazza Madonna della Neve.

Una camminata notturna, di 5 chilometri, aperta a tutti all’insegna del movimento e della solidarietà.

L’obiettivo della Florence Walking by night, patrocinata dal Comune di Firenze e dalla Regione Toscana, è promuovere corretti stili di vita, camminare per il gusto di stare bene circondati da bellezze di inestimabile valore culturale a sostegno di un importante fine sociale.

Il ricavato delle iscrizioni andrà devoluto per le adozioni a distanza “Il cuore si scioglie”.

Milena Megli che già insegna il walking, una camminata in cui vengono impegnati il 90% dei muscoli del nostro corpo compresi quelli del tronco, delle spalle e delle braccia, sarà a disposizione dei partecipanti per insegnare la corretta tecnica che tonifica e rafforza la muscolatura. Un evento unico aperto a tutti, che ha coinvolto anche l'Aics, organizzato in collaborazione con la Polisportiva Oltrarno. (s.spa.)

All’arrivo ricco ristoro offerto da F.lli Orsero, Circolo Vie Nuove e Ristorante Le Carceri.

Iscrizioni in loco prima della partenza della camminata: 5 euro con premio di partecipazione la maglietta dell’evento. Gadget offerti da Hero, Regina e Norda. Si può anche camminare versando 2 euro senza il premio di partecipazione.

Per informazioni: walking.milena@libero.it