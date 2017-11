Florence Tattoo Convention 2017... 10 anni di opere d'arte su pelle

2008-2017 una decade e 160.000 visitatori sono passati dalla prima Florence Tattoo Convention e Nove da Firenze ha documentato anche questa decima edizione con una suggestiva galleria fotografica e... un nuovo tatuaggio!

"Ogni anno una conferma che ci ha spinto a fare sempre di più e sempre meglio".

Questo è quanto dichiara l'organizzazione della Florence Tattoo Convention, tenuta il 3,4,5 Novembre 2017 a Firenze nella suggestiva location della Fortezza da Basso!

Di questo dobbiamo ringraziare solo VOI affezionati sostenitori - staff, tatuatori, visitatori appassionati o semplici curiosi - per aver contribuito negli anni a creare una convention ad alta frequenza, un flusso costante di emozioni intense e concentrate in soli 3 giorni, un evento che serve a celebrare e condividere la nostra passione per l’arte del tatuaggio.

Per questo importante traguardo abbiamo cercato di proporvi il meglio del panorama internazionale di questa antica arte, ponendo come sempre l’accento sui maestri assertori delle tecniche tradizionali giapponesi, thailandesi, indonesiane e via dicendo e pensato a spettacoli circensi e concerti emozionanti che potessero esaltare il clima celebrativo dell’evento.



Abbiamo programmato workshop condotti da artisti di enorme caratura, creato un’area espositiva che sancisse il nostro impegno per il riconoscimento del tatuaggio come una vera e propria arte e concentrato l’esperienza delle passate edizioni per proporvi una convention degna di un compleanno così importante.



Ci auguriamo che il nostro entusiasmo e il vostro rinnovato affetto abbiano contribuito a costruire un evento che rimarrà nei vostri cuori e nelle vostre menti, e che il vostro apprezzamento resti costante nel tempo al fine di poter spengere il doppio delle candeline su una torta ancora più grossa.

CONTEST 2017

Sabato

Traditional

1) Fulvio Vaccarone Darkink tattoo studio

2) Alan Ferioli Stay gold & Milano city ink

Tribal

1) Riccardo Pini Nexus Tattoo Studio

2) Marco Manzo Tribal Tattoo Studio

Other style

1) Cristian Casas Casas ink

2) Jenna Kerr Devil in the details

Best of day

1) Evgeny kopanov Vivo Tattoo

Domenica

Realistic

1) Sasha O’ kharin Blackout tattoo collective

2) Zsolt Gomori Art by Zsolt Gomori

Oriental

1) Enrico Horien Nicoli Horien tattoo

2) Garba Inkiostro Mancino

New tribal

1) Alex Santucci kosta Dorika

2) Simone Matulli La Bottega di Simone Matulli

Best in show

Theodor Brezetos Teo Tattoo