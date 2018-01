​Sabato 20 gennaio, alle ore 17.00, al Borghese Palace Art Hotel, la presentazione del libro di Lucia Bacciottini

Sabato 20 gennaio, alle ore 17.00, presso il Borghese Palace Art Hotel, sito in Via Ghibellina 174/r a Firenze, si terrà la presentazione del libro "Flexitarian diet-la dieta flessibile" di Lucia Bacciottini, edito da Giunti. La nota nutrizionista, propone un nuovo stile alimentare per il futuro di tutti noi; un regime prevalentemente vegetariano per coloro che vogliono preservare la salute, mantenersi in forma e vivere più a lungo senza eliminare del tutto carne e pesce dalla loro alimentazione. L'evento in questione, è il primo di una serie che si terranno nel 2018 nell'elegante albergo fiorentino che, sotto la supervisione del nuovo amministratore Paolo Ferrero, intende promuovere la cultura in tutte le sue svariate sfaccettature. Ingresso libero.