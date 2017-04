​FirenzeInBici e Città Ciclabile diventano FIAB Firenze Ciclabile

Al Caffè Letterario in piazza delle Murate a Firenze gli Stati Generali della Mobilità Ciclistica Fiorentina, un’assemblea aperta a tutti

“Una voce sola per i ciclisti fiorentini, da quest’anno. Le due storiche associazioni di ciclisti, l’Associazione Città Ciclabile e FIAB FirenzeInBici da sabato diventano una sola associazione, FIAB Firenze Ciclabile" esordiscono Alessandro Cosci e Carla Lucatti, precedenti presidenti delle due associazioni, che continuano “La mobilità ciclistica ha mille volti, mille storie e mille sfaccettature, ma un solo grande obiettivo: una città più sana, sicura e a misura d’uomo.”

A Firenze per molti anni le due associazioni hanno distintamente interpretato e sostenuto le esigenze di tutti i ciclisti urbani pur condividendo i valori e gli scopi. Dalla fusione di FIAB FirenzeInBici Onlus e Associazione Città Ciclabile Onlus nasce FIAB Firenze Ciclabile Onlus, un unico soggetto di riferimento per la ciclabilità fiorentina “più forte e più determinato nell’azione quotidiana di promozione della mobilità dolce. Si aprono quindi nuove possibilità e nuovi spazi per creare e condividere idee e progetti, per lavorare insieme alla costruzione di una città migliore e più vivibile.”

FIAB Firenze Ciclabile intende valorizzare quanto di buono è stato fatto fino ad oggi e, partendo dall’esperienza maturata in 20 anni di storia delle due associazioni, continuerà nell’azione quotidiana di promozione della mobilità ciclistica.

La centralità dei rapporti con l’Amministrazione Comunale e con gli uffici competenti per un dialogo costante e puntuale sarà affiancata dalla promozione della bici come strumento indispensabile per i percorsi casa scuola e casa lavoro senza dimenticare l’aspetto ricreativo ed escursionistico.

“La mobilità ciclistica è un anello fondamentale nella catena delle buone pratiche quando parliamo di ambiente, salute e qualità della vita in ambito urbano e anche di questo si occuperà Firenze Ciclabile in continuità con quanto già fatto in questi anni da Città Ciclabile e FirenzeInBici.”

L’appuntamento è fissato per sabato 8 aprile alle ore 11:00 al Caffè Letterario in piazza delle Murate a Firenze per gli Stati Generali della Mobilità Ciclistica Fiorentina, un’assemblea aperta a tutti coloro che si spostano in bicicletta nell’Area Metropolitana Fiorentina.



Un momento di condivisioni di esperienze, problemi, idee e soluzioni. “Oltre al lavoro che svolgono le due associazioni la città ha bisogno di cittadini attivi e propositivi per una Firenze più a misura d’uomo, tutti noi possiamo dare il nostro contributo. Spesso ci muoviamo per la città affrontando gli stessi problemi, è l’ora di imparare che non siamo semplici ciclisti, uno per bicicletta, ma una comunità di persone che vorrebbe una città più a misura d’uomo”.

A seguire si terrà la parte elettiva e programmatica dell’assemblea di Firenze Ciclabile, in questa fase solo i soci dell’Associazione avranno diritto di parola e di voto

Programma