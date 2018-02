Firenze Urban Trail, un fine settimana di corsa fra strade e piazze della città

Il circuito Ecotrail sbarca per la prima volta in Italia con la selezione per il campionato mondiale su un percorso di 80km

Ponte Vecchio, piazzale degli Uffizi, piazza Signoria, il Duomo e il Campanile di Giotto, San Miniato al Monte e il Giardino di Boboli. Sono solo alcuni dei luoghi che faranno da pista spettacolare a Firenze Urban Trail, la manifestazione sportiva che mette insieme competizione e la bellezza su percorsi unici al mondo. L’evento è stato presentato oggi in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport con il direttore di gara Simone Brogioni e il referente Oxfam Italia Lorenzo Ridi. Presenti anche i sindaci di Fiesole, Pontassieve e Vaglia. I tracciati Urban Trail e Ecotrail offrono ai partecipanti la possibilità di ammirare Firenze dall’alto delle sue colline, con i passaggi da Castel di Poggio e dai conventi di Madonna del Sasso e Monte Senario, per poi entrare nel cuore di Fiesole.

Secondo l’assessore allo Sport si tratta di un trail urbano a tutti gli effetti che rende questa manifestazione un appuntamento unico, anche grazie al grandissimo fascino della gara in notturna. una due giorni di grande sport nella che apre di fatto la stagione primaverile del podismo a Firenze e rispecchia un movimento in crescita.

I quattro percorsi: venerdì 2 marzo alle 21 la classica Firenze Urban Trail 13 km by night e la Firenze Urban Walking, 10 km di camminata a passo libero, su un tracciato che attraversa i luoghi più spettacolari di Firenze: Ponte Vecchio, piazzale degli Uffizi, piazza Signoria, il Duomo e il campanile di Giotto, San Miniato al Monte e il passaggio in notturna all’interno del Giardino di Boboli. Sabato 3 marzo invece, alle 8.30 prenderà il via l’Ecotrail Florence: due distanze di 42 km e 80 km, quest’ultima valida per la selezione per il campionato mondiale di trail running che si svolgerà a maggio a Penyagolosa (Spagna). I primi tre classificati (uomini e donne) dell’Ecotrail Florence 80 km faranno parte della nazionale italiana. Nel 2018 sono cinque i comuni toscani interessati dal percorso della 80 km: a Fiesole e Firenze si aggiungono infatti i territori di Pontassieve, Vaglia e Borgo San Lorenzo. Tra le tante di questa edizione c’è la location di partenza e arrivo, che si sposta da piazza Santa Croce al piazzale Michelangelo, dove sarà possibile anche ritirare i pettorali a partire dalle 15 di venerdì 2 marzo.

Per il terzo anno la Firenze Urban Trail sostiene l’attività di Oxfam Italia. I brand Salomon e Suunto confermano la loro presenza alla manifestazione sportiva in qualità di main sponsor. Per informazioni e iscrizioni: www.ecotrailflorence.com.