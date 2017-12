Firenze: una rotatoria in piazza Enrico Mattei

Viabilità: ecco i cantieri della prossima settimana

Una rotatoria per aumentare la sicurezza stradale nella zona del Nuovo Pignone, in particolare al posto dell’attuale intersezione a raso localizzata in prossimità della stazione ferroviaria di Rifredi, tra piazza Mattei, Via Panciatichi, Via Barsanti, Via di Caciolle e Via delle Tre Pietre, proprio davanti al cimitero comunale, nella parte periferica del territorio comunale. E’ quanto prevede una delibera approvata nell’ultima seduta di giunta su proposta dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti. L’opera, che rientra nel progetto David sulla sicurezza stradale, costerà oltre 600 mila euro. I cantieri si apriranno in estate. “Grazie al progetto David – ha sottolineato l’assessore Giorgetti – abbiamo rilevato che l’area risulta essere una porzione di viabilità urbana ad incidentalità medio-alta, con una media di oltre 10 incidenti/anno, nel periodo considerato (2010-15), per un totale di 52 eventi. Per l’amministrazione è quindi urgente e doveroso intervenire per aumentare la sicurezza”. Probabilmente a causa di mutamenti nelle condizioni di traffico, indotte anche da interventi infrastrutturali realizzati nell’area, è stato un elevato valore dell’incidentalità anche negli ultimi due anni, significativamente cresciuto rispetto ai due anni precedenti (7 incidenti nel 2012 – 5 incidenti nel 2013 - 10 incidenti sia nel 2014 che nel 2015). In questa intersezione addirittura si riscontra una percentuale pari all’88% di incidenti con lesioni e la tipologia più frequente risulta essere lo scontro frontale-laterale, tipico delle intersezioni a raso non regolate da rotatoria. Questa tipologia di incidente normalmente ha esiti più gravi rispetto alle altre. Ci sono stati anche quattro investimenti di pedoni abbastanza gravi. La soluzione della rotatoria, quindi, è stata quella ritenuta più idonea ad ovviare alle possibilità di incidente. L’opera sarà caratterizzata da inserti rifrangenti e una delimitazione apposita per aumentarne la visibilità. Al centro sarà temporaneamente posizionato un albero d’alto fusto che potrebbe venire sostituito con un’installazione di un manufatto di archeologia industriale, considerata la vicinanza con il Nuovo Pignone. L’area vicina al cimitero sarà dotata di un’area verde alberata, di una nuova pavimentazione all’ingresso e di una nuova fermata dell’autobus, arretrata in direzione del centro città, in sicurezza rispetto alla rotatoria. Anche l’area adiacente l’imbocco di via delle Tre Pietre e l’ingresso carrabile di servizio del cimitero sarà riqualificata e messa in sicurezza allontanando dall’incrocio gli attraversamenti pedonale e ciclabile. Tra le altre opere accessorie, ci sono lo spostamento e la modifica del passaggio pedonale in via Barsanti all’altezza di Esaote, per renderlo percorribile anche dai disabili.

Lavori in notturna nel sottopasso Strozzi, asfaltature in zona don Minzoni e manutenzione alberature in viale Redi: questi alcuni dei lavori stradali che partiranno la prossima settimana in città.