Firenze: una fiaccolata per Amatrice il 31 dicembre

Un modo per salutare il 2016 nel segno della solidarietà e raccogliere fondi per le popolazioni terremotate

Una Fiaccolata per Amatrice a passo di corsa: Le Torri (società affiliata Uisp) organizza il 31 dicembre una corsa simbolica nel centro di Firenze. L’appuntamento è alle 15.30 con partenza dal circolo Le Torri in via Lunga 157, l’arrivo è previsto in via dei Georgofili.

Dieci chilometri attraverso la città per aiutare le popolazioni colpite dal terremoto e ribadire: noi siamo con voi. Il gruppo sportivo aveva organizzato ai primi di novembre una staffetta che da Firenze sarebbe arrivata dritta ad Amatrice per raccogliere fondi da destinare a un progetto o una società sportiva colpita dal sisma. Le nuove violente scosse che avevano colpito il Centro Italia hanno costretto il gruppo sportivo a rinviare al 2017 il progetto. Le Torri, in collaborazione con Humanitas Firenze, Uisp Firenze e Quartiere 4 e patrocinio del Comune, ha quindi deciso di organizzare una fiaccolata per salutare il 2016 nel segno della solidarietà.

Un momento propizio sia per un gesto fortemente simbolico che per raccogliere fondi: è richiesto ai partecipanti un contributo minimo di 5 euro (con bottiglia di vino). Saranno premiate le cinque società con il maggior numero di iscritti. Questa volta la competizione sarà nel segno della solidarietà.