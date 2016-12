Firenze scopre i led: ma il centro storico resta in ombra

Saranno sostituite oltre 33 mila lampade su 44 mila totali in città, ma non nel centro storico

Al via il grande piano di riqualificazione dell’illuminazione in città: oltre 33 mila corpi illuminanti saranno sostituiti con led con un risparmio di 12 milioni di kilowattora annui. La delibera è stata approvata dalla giunta comunale e prevede un investimento di quasi 10 milioni di euro.

Ad essere sostitute saranno precisamente 33755 lampade ‘a scarica’ (sodio o mercurio) su 44 mila totali in città. Le rimanenti, tutte nel centro storico, al momento non verranno sostituite perché i led attuali non sono compatibili con il particolare pregio artistico e architettonico dei lampioni presenti. Ad effettuare i lavori sarà la Silfi. Il via è previsto a primavera e la sostituzione delle lampade si concluderà in un anno. Tra i risultati dell’operazione, oltre al risparmio energetico, c’è anche una maggiore illuminazione in città: al momento infatti di notte i lampioni vengono alternativamente spenti per consumare meno energia, mentre con i led rimarranno tutti accesi e ci sarà solo un abbassamento della potenza. In questo modo anche la notte sarà più sicura e non ci sarà nessuna zona buia.



“Si tratta – ha commentato l’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti – di un’operazione fondamentale per la riqualificazione dell’illuminazione cittadina che da un lato fa risparmiare e dall’altro consente una migliore luce in città, indispensabile per la sicurezza e la viabilità”.



Sempre in tema illuminazione, la giunta ha anche approvato una delibera, proposta dall’assessore Giorgetti, che stanzia 225 mila euro per il potenziamento dell’illuminazione dei alcune aree interne a via Pistoiese (via di Cocco, via Spadaro, zona intorno alla discoteca Viper).

“In via Pistoiese – ha ricordato Giorgetti – sono già iniziati i lavori preliminari di messa in sicurezza e si continua a investire per migliorare la viabilità anche nelle strade limitrofe”.