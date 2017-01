Firenze: scontro tra bus e furgone in via dello Statuto

Il sinistro è accaduto questa mattina all'incrocio con Piazza della Costituzione

FIRENZE, 17 GENNAIO 2017 - Incidente tra un bus di Autolinee Toscane ed un furgone. E' accaduto questa mattina a Firenze, intorno alle 5.30, all'incrocio tra Via dello Statuto e Piazza della Costituzione.

Il bus, che giornalmente percorre la tratta da Vicchio a Firenze, giunto quasi a destinazione, è stato investito da un furgone che, non rispettando l'incrocio e il semaforo, ha colpito violentemente la fiancata del mezzo spostandolo e facendolo sbattere su un palo della luce.

A rivelare la dinamica esatta del sinistro le telecamere presenti sul bus che, proprio per la sicurezza e per la ricostruzione di questi episodi, riprendono tutti i viaggi.

Il conducente ha prontamente chiamato i soccorsi e le forze dell’ordine e sul posto sono arrivate poco dopo un mezzo del 118, la Polizia Municipale e i Vigili del Fuoco.

Insieme al conducente, a cui sono stati dati due giorni di prognosi, solo un ferito lieve tra la decina di passeggeri che, scesi dal bus, hanno potuto raggiungere la propria destinazione anche grazie ad un altro mezzo messo prontamente a disposizione e che li ha portati alla Stazione di Santa Maria Novella.

I rilievi e le operazioni di routine, compreso lo spostamento del mezzo in totale sicurezza, hanno obbligato la chiusura della strada per circa due ore.