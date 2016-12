Firenze Santa Maria Novella, ecco la Lounge Italo Club

Opening spumeggiante ieri sera alla Stazione

Italo ha inaugurato l’esclusiva “Lounge Italo Club” di Firenze, il nuovo stile di accoglienza per iniziare l’esperienza di viaggio appena arrivati in stazione.



Presenti all'inaugurazione, Ignazio Oliva reduce dal successo televisivo di The Young Pope di P. Sorrentino, Elena Di Cioccio attrice e conduttrice in mood natalizio. Brindisi e dolcetti all'insegna del Natale con l’ottimo Spumante Pinot Nero metodo Charmat Montini e gift Marvis, per gli ospiti della serata.

La Lounge Italo Clubè un mix di confort ed eleganza, luogo ideale per una comoda pausa prima di mettersi in viaggio. Dedicata ai passeggeri di Club Executive e ai titolari delle carte Italo più Black, Italo più Platinum e Italo più Sprint, potrà essere utilizzata anche come luogo d’incontro e di lavoro. Aperitivi Made in Italy, wi-fi veloce per ottimizzare i tempi d’attesa, giornali, riviste e schermi video per essere sempre informati e una biglietteria per ogni esigenza operativa. Dopo quella di Roma, di Milano e di Napoli, ora entra nel network anche la Lounge di Firenze, che come le altre diventerà sede di tante iniziative dedicate ai viaggiatori, luogo perfetto per offrire servizi e prodotti esclusivi.

Madrine della nuova Lounge sono statele Ladyvette, trio swing anni ’50, che hanno animato l’evento con la loro performance natalizia Lady Christmas.

Ladyvette, un trio di attrici/cantanti che imparando dagli anni ’50, hanno deciso sorridere alla vita diventando quello che avrebbero sempre voluto essere: Sugar, Pepper e Honey, tre Dive, anzi Divette.



Ospiti dei più importanti festival jazz italiani ed internazionali e hanno collaborato con artisti come Anastacia e Renzo Arbore. Tutte le loro musiche e gli arrangiamenti sono a cura di Roberto Gori, vincitore del premio “Nino Rota” 2010.