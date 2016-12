Firenze, raffica di furti di beni alimentari

Nasconde una scatola di tonno nella tasca posteriore sinistra dei pantaloni e si avvicinava alla cassa per pagare altra merce per pochi euro

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Cimabue presso il centro Unicoop poiché era stata fermata una persona autore di furto.

Giunti sul posto, gli operanti hanno appurato che il soggetto si era appropriato di merce di natura alimentare il cui valore totale ammontava a 48,00 euro circa. I successivi accertamenti hanno permesso di rinvenire nella disponibilità del soggetto, nascosto in una tasca dello zaino che portava in spalla, un coltello a serramanico che veniva sequestrato e la merce asportata che veniva restituita all’avente diritto. Si tratta di un 21enne della provincia di Siena, che veniva deferito in stato di libertà per il reato di furto e porto di armi od oggetti atti ad offendere.



A seguito di segnalazione pervenuta alla locale Centrale Operativa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti anche in via Nazionale presso il supermercato Vivo poiché era stato segnalato un furto. Giunti sul posto, i militari hanno individuato all’interno dell’esercizio un soggetto che il titolare del negozio indicava come autore del furto segnalato. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che la persona, approfittando di un momento di distrazione di uno dei dipendenti dell'esercizio, dopo aver occultato una scatola di tonno nella tasca posteriore sinistra dei pantaloni si avvicinava alla cassa e pagava altra merce per pochi euro; una volta effettuato il pagamento, si avviava verso l’uscita. Nel frattempo il titolare del negozio si posizionava all’uscita dell’esercizio e gli contestava il possesso della scatoletta di tonno; a quel punto l'uomo, vistosi scoperto, non solo si rifiutava di effettuare il pagamento ma iniziava ad urlare e spintonare il titolare ed un dipendente non riuscendo comunque a fuggire. Giunti i Carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato con l’accusa di rapina. Si tratta di un senegalese di 41 anni, già noto alle Forze dell’ordine per reati della stessa specie. L’arrestato, dopo la compilazione degli anni è stato messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



Verso le 23:00 sono i Carabinieri della Compagnia di Scandicci ad intervenire presso un magazzino dell’Unicoop in viale Europa poiché era stato segnalato un furto in atto. Giunti immediatamente sul posto, i militari dell’Arma hanno beccato un uomo intento a caricare la sua auto con prodotti presi all’interno del magazzino.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che l’uomo, operaio di una ditta di pulizie, approfittando della sua mansione era riuscito a sottrarre dal deposito dell’Unicoop prodotti per un valore di circa 400 euro; la merce è stata recuperata e restituita all'esercizio commerciale. L’uomo, un 45enne algerino, con diversi precedenti alle spalle, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di furto aggravato e messo a disposizione della magistratura fiorentina