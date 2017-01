Firenze offline, si rompe la fibra: Careggi e Meyer senza rete

La rottura di un cavo in fibra ottica in piazza Dalmazia, bloccherà la rete Firenze WiFi per una settimana

Dureranno circa una settimana i lavori di ripristino del cavo in fibra ottica di piazza Dalmazia. La rottura del cavo ha comportato alcuni disservizi: la chiusura del punto anagrafico e centro sociale via Bini, il blocco di FirenzeWiFi presso tutte le sedi (biblioteche, piazze, MuseoNovecento, Università, Careggi, Meyer), interruzione servizi Paas nelle biblioteche Gavinana, Buonarroti, Pieraccioni, Thouar e Archivio storico, interruzione servizi di pagamento Pos al MuseoNovecento e Museo Palazzo Vecchio.



Nelle scorse ore una fuga di gas. Per permettere la riparazione della fuga di gas è stata chiusa piazza Dalmazia da via Mariti.

Aperta la corsia per i mezzi di soccorso. I tecnici di ToscanaEnergia hanno individuato la perdita già segnalata che aveva reso necessaria la chiusura di via di Rifredi per i veicoli provenienti dalla direttrice via Reginaldo Giuliani. Un guasto più grave del previsto. Per consentire l'intervento in sicurezza sono stati chiamati i Vigili del Fuoco.



E’ stata riaperta parzialmente la viabilità in zona piazza Dalmazia. Questa notte infatti l'intervento eseguito dai tecnici di Toscana Energia ha permesso la localizzazione della dispersione del gas e la messa in sicurezza della tubazione. Alle 2.30 è stata quindi riaperta via Corridoni in direzione Romito.

Alle 6 riaperta anche una corsia di via Mariti verso Careggi con restringimento di carreggiata. Al momento verso Careggi è presente una corsia per il traffico privato e quella per i mezzi di soccorso, e resta garantita anche la svolta verso via Corridoni. Le pattuglie della Polizia municipale e gli addetti di Toscana Energia hanno lavorato tutta la notte per permettere queste riaperture.