Firenze Marathon: primo giorno di Expo

Marathon Expo 2017, prima giornata

Ieri le gare del Trofeo Conad

Ultime ore prima della Asics Firenze Marathon n° 34, domenica il via alle 8.30 da piazza Duomo. La manifestazione è entrata nel clou con l’apertura del Marathon Expo al Campo di Marte presso l’Asics Firenze Marathon Stadium (ingresso da Viale Malta 10) dal quale transiteranno i 10.042 iscritti per ritirare il pettorale di gara. Considerando accompagnatori e visitatori occasionali si arriva a una cifra stimata nell’arco della due giorni di circa 30000/35000 visitatori. Domani i battenti si aprono alle 9.30. Chiusura alle ore 20. Alle 11.30 saranno presentati ai media i top-runners e saranno consegnati loro i pettorali di gara.Al Marathon Expo ci si iscrive anche per la Ginky Family Run, la corsa/passeggiata di 2 chilometri che parte (alle 9) da piazza della Repubblica dove domenica ci sarà anche il villaggio a tema. I convegni tecnici sono alle 10:30, “La giusta postura per il running”. E alle 14:30: “Il cross training, si può vincere in maratona allenandosi anche in altri sport?”.

Nell’ambito della prima giornata del Marathon Expo hanno gareggiato sulla pista di atletica dello stadio i ragazzi delle scuole fiorentine, quelli delle primarie la mattina e quelli di medie e superiori nel pomeriggio nell’ambito della settima edizione de “I più veloci, più forti e più resistenti di Firenze - Trofeo CONAD”. Per una partecipazione complessiva di circa 1800 ragazzi.

Domani mattina con inizio alle 10 c’è, sempre sulla pista dell’Asics Firenze Marathon Stadium, la Staffetta 30x1000 metri - Trofeo Mauro Pieroni che torna per la quinta edizione. Si sfideranno in pista alcune delle principali società podistiche e di atletica fiorentine e regionali, ma anche singoli atleti o accompagnatori di maratoneti che sono stati riuniti in team dall’organizzazione.

Domani sera presso la Chiesa di Santa Maria Novella, alle 18, anche la messa del maratoneta, con visite guidate della Basilica gratuite a chi mostrerà il pettorle di gara e ai rispettivi accompagnatori.

Al Marathon Expo oggi e anche domani c’è Stefano Baldini il campione olimpico di maratona ad Atene 2004 anche per presenziare ai conventi tecnici allestiti dall’organizzazione.

Domenica la gara si potrà vivere in diretta su Lady Radio mentre dalle 13.40 alle 15.40 ci sarà una sintesi differita con finestre in diretta su Raisport.