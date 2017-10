Firenze Marathon 2017: aperte le iscrizioni alla Family Run

Entro il 23 ottobre le iscrizioni per il Clap Contest

Sono aperte le iscrizioni alla Ginky Family Run, la corsa su percorso ridotto aperta a tutti che si svolgerà in contemporanea con la Asics Firenze Marathon del 26 novembre. E sono gli ultimi giorni per aderire al Huawei Firenze Marathon Contest, il concorso per le band musicali che allieteranno i partecipanti delle maratona.

Torna anche quest’anno, ma in versione rinnovata e ampliata, la Ginky Family Run, minirun di due km per le vie del centro storico di Firenze, con partenza e arrivo in Piazza della Repubblica, a circa 50 metri in linea d’aria da Piazza Duomo, sede di partenza e arrivo della maratona. La partenza della Ginky Family Run è alle ore 9, a seguire la partenza della maratona che ha il suo start alle 8.30. Aspettando l’arrivo dei maratoneti si può così vivere una mattinata dinamica in città, una manifestazione adatta anche ai bambini, alle famiglie e agli accompagnatori dei maratoneti, attraversando alcuni dei monumenti più belli di Firenze. I partecipanti riceveranno una t-shirt tecnica elegantissima firmata da Asics e griffata Firenze Marathon con la stessa effige della medaglia ricordo che viene messa al collo dei finishers della maratona. Sarà allestito un bel ristoro finale in Piazza della Repubblica, nel quadrilatero che era situato esattamente al centro della antica città romana, che sarà animata da diversi stand e gazebo per sponsor, info e ulteriori divertimenti.Le iscrizioni alla Ginky Family Run sono già aperte on line sul sito www.firenzemarathon.it dove c’è il regolamento, e a breve si potranno anche effettuare nei punti d'iscrizione preposti in città. E alla fine dell’evento, tutti in piazza Duomo ad aspettare al traguardo gli atleti e le atlete della Asics Firenze Marathon 2017.

Anche per l’edizione 2017 sono aperte le iscrizioni per l’Huawei Firenze Marathon Clap Contest nell'ambito della Asics Firenze Marathon. Un grande evento all’interno della maratona di Firenze, un’onda di energia che, attraverso tantissime postazioni musicali e artistiche pervaderà l’intero percorso di gara per sostenere gli atleti e fare da ulteriore catalizzatore di pubblico. La prima grande novità del Clap contest di Firenze Marathon di quest’anno è rappresentato dal partner Huawei, multinazionale leader mondiale nel mercato delle telecomunicazioni. L’Huawei Firenze Marathon Clap Contest è un vero e proprio concorso aperto a performance di musica, teatro, danza, arti circensi, arti di strada, a singoli e compagnie, a chiunque voglia usare la propria creatività per incitare, incoraggiare e sostenere coloro che il 26 novembre percorreranno il tracciato della maratona di Firenze. Il primo step è riuscire a far parte delle band selezionate che saranno lungo il percorso di gara (almeno 30 postazioni). Poi si concorre tra queste per aggiudicarsi premi del valore di centinaia di euro e possibilità di audizioni e inviti in trasmissioni video e radio.“Una grande opportunità – sottolinea la presidente della commissione cultura e sport Maria Federica Giuliani – che unisce sport e cultura con l'intento di incoraggiare i maratoneti quando sopraggiunge la stanchezza, per il grande sforzo atletico, grazie all'opera di supporter ed alle loro performance”. Le iscrizioni devono essere fatte entro lunedì 23 ottobre.