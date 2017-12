Firenze, la meta più ricercata dagli italiani per Natale

Santa Croce nella top 5 di Cnn Travel con il mercato tedesco ‘Weihnachtsmarkt’. Mercatino di Natale e vintage, street food e musica anche all’Ippodromo Visarno. Oggi il Corteo della Repubblica Fiorentina

Roma, Firenze e Napoli sono le città più amate; tra le regioni, il Trentino Alto Adige è in testa su tutti e va verso il tutto esaurito per l’ultimo dell’anno. Questi i dati rilevati dal motore di ricerca hotel trivago.it sulla base delle ricerche effettuate sulla piattaforma italiana nel periodo dal 16 dicembre al 1 gennaio 2018.

Il mercato tedesco di Santa Croce Weihnachtsmarkt nella top five di Cnn Travel. La classifica dei mercati di Natale più belli del mondo vede Firenze al quinto posto, come destinazione per unire shopping natalizio e turismo di qualità. Il mercato di Santa Croce è l’unico italiano in classifica, e si affianca ai tradizionali mercati di Strasburgo, Vienna, Montreal, Praga; mentre è seguito da quelli di Cracovia, Birmingham, Copenhagen, Berlino, Bruxelles e Barcellona.

Borse, occhiali e accessori vintage, ma anche street food, birre artigianali e musica dal vivo per il Visarno Christmas Market, tre giorni di shopping natalizio in allegria, da giovedì 21 a sabato 23 dicembre all’Ippodromo del Visarno di Firenze. No problemi di parcheggio, sì idee per regali originali e serate in compagnia. Tutto al chiuso, ovviamente, nei saloni sotto la tribuna dell’Ippodromo, rigorosamente a ingresso libero. Dalle 11 alle 24 tanti stand con proposte che vanno dall’artigianato di qualità al riuso, dalla moda 80/90 ai comics, dall’oggettistica ai dischi. Vi è venuto un certo appetito? Al Visarno Christmas Market si possono gustare delizie di pasta fresca, street food di mare, lampredotto, trippa, ribollita. Non mancano stand di birre artigianali. Alla sera si alza il volume e dal palco arrivano le note sixites della Last Minute Dirty Band (gio 21), il ragtime dei Gutbuckets (ven 22) e lo swing delle Apple Party & The First Ladies. Info tel. 055.218647.

Alle ore 17:00 di oggi, il corteo dopo il saluto al Cardinale Giuseppe Betori, al Prefetto e al consigliere delegato alla Protezione civile e Turismo della Città Metropolitana Angelo Bassi, raggiungerà Palazzo Vecchio per porgere gli auguri al Sindaco e consegnargli un omaggio natalizio. Il corteo sarà accolto dal consigliere Bassi alle ore 16.30 in Palazzo Medici Riccardi.