Spento dall'intervento dei Vigili del Fuoco

Stamani i Vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un appartamento a un primo piano di via de' Pepi. Le fiamme sono partite dalla cucina e la donna che si trovava all’interno dell’abitazione è riuscita a mettersi in salvo prima dell’arrivo delle squadre VVF. Gli operatori VVF giunti sul posto, hanno spento il rogo e stanno indagando sulle cause che hanno generato l’incendio.