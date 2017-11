Firenze: ieri sera l'Opening party di IQOS Boutique

Fotogallery di Alessandro Rella - Photo Press

La presentazione ufficiale del primo prodotto smoke free di Philip Morris che scalda, ma non brucia il tabacco, per un “futuro senza fumo”

La presentazione ufficiale a Firenze di IQOS il primo prodotto smoke free di Philip Morris che scalda, ma non brucia il tabacco, ha avuto luogo ieri sera in via dei Vecchietti. All'appuntamento ha partecipato Mario Biondi, il cantante e compositore, ieri sera in veste di dj d'eccezione. Gli invitati sono comunque riusciti ad ascoltare il suo timbro vocale, mentre Biondi alla console dava vita ad un arrangiamento musicale caldo e passionale, colorito da accenti ironici.

L’IQOS Boutique, il concept store dedicato all’innovativo dispositivo elettronico ha aperto in via della Vigna Nuova 48. Il ritrovato tecnologico IQOS è il primo prodotto smoke free, che scalda il tabacco senza bruciarlo, frutto di oltre 15 anni di ricerca e sviluppo del gruppo Philip Morris International. Rispetto al tradizionale fumo di sigaretta, i risultati scientifici condivisi dall’azienda indicano una riduzione di circa il 90% nella formazione delle sostanze nocive che, notoriamente, si liberano durante la combustione.