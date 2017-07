Firenze: grave incidente ieri sera

In via Quintino Sella

FOTOGRAFIE — (DIRE) Firenze, 22 lug. - Grave incidente venerdi' sera intorno alle 22 a Firenze. In via Quintino Sella un uomo a bordo di un furgone Fiorino ha travolto quattro persone sedute in un dehor di una gelateria. Sul posto e' intervenuta la polizia municipale, affiancata dalle ambulanze del 118. Sono stati ricoverati una donna e tre bambini, uno dei quali e' stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer, in gravissime condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo che viene descritto come un cliente abituale del bar prospiciente la gelateria avrebbe sbagliato la manovra alla rotatoria, andando a impattare sulle sedie e sui tavolini nei quali si trovavano gli avventori.

L'investitore e' stato portato nella centrale dei vigili urbani per essere interrogato. (Cap/ Dire)