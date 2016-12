Firenze, furti della Vergogna a danno della Solidarietà

Il secondo episodio eclatante nel giro di poche settimane

Il furto avvenuto nella sede dell'Associazione Nazionale Tumori segue a distanza di poche settimane dall'analogo episodio accaduto alla sede dell'Associazione Tumori Toscana.

A quanto pare a Firenze, città solidale per eccellenza, risultano particolarmente ambite le associazioni dedite all'assistenza per i malati terminali.

Atti da condannare e sui quali la comunità intera dovrebbe riflettere attentamente.

"Una vergogna da condannare senza se e senza ma, che colpisce un'associazione di volontariato che lavora tanto nella raccolta di fondi a favore dei malati oncologici e nell'assistere le persone malate di tumore, offrendo un aiuto prezioso e concreto anche alle loro famiglie" il commento dell'assessore al welfare Sara Funaro che ha raggiunto telefonicamente l'organizzatrice Cristina Casamassimi alla quale ha espresso la solidarietà sua personale e dell'amministrazione comunale.



"Siamo vicini all'associazione, al suo presidente e a tutti i volontari e professionisti che quotidianamente si mettono a servizio dei malati con passione e grande spirito di servizio - conclude l'assessore -. Mi auguro che i responsabili di un atto così grave, il secondo che avviene in città su queste associazioni, vengano individuati il prima possibile".



Un motivo in più per stringersi attorno ai volontari e per partecipare alle iniziative che le Associazioni di volontariato organizzano nel periodo delle festività natalizie.