Firenze: fuga di gas in Piazza Puccini

Per prudenza trasferite alcune persone allettate. Scontro tra auto e moto nel pomeriggio in viale Europa

Ieri sera in Piazza Puccini, all'angolo con via Baracca, a Firenze, si è verificata una perdita di gas da un tubo di media pressione. Squadre di vigili del fuoco sono accorse sul posto con tecnici di Toscana Energia per individuare la perdita ed isolare la condotta. "Al lavoro - spiega Angelo Bassi, consigliere delegato della Città Metropolitana alla Protezione civile - anche Polizia municipale e Forze dell'ordine. Sanitari del 118 hanno trasbordato altrove con ambulanza persone allettate che risiedono in un palazzo limitrofo alla perdita. Altri residenti sono per strada. Ci preme sottolineare che la situazione è sotto controllo". Il palazzo interessato è al civico 2 di via Baracca.

Un incidente nel viale Europa, avvenuto nel primo pomeriggio all'altezza del viadotto Marco Polo, ha causato rallentamenti. Si è trattato di uno scontro tra un' auto e una moto. Il conducente di quest'ultima è stato ricoverato in ospedale ma le sue condizioni sono in via di miglioramento. In un primo tempo è stato necessario chiudere il tratto in direzione di Bagno a Ripoli. Poi la polizia municipale è riuscita a rendere disponibile sia una corsia verso Bagno a Ripoli che e una verso Firenze. Si registrano rallentamenti in entrambe le direzioni.