Firenze e Città Metropolitana: i temi più importanti del 2017

Città Metropolitana di Firenze, intervista di fine anno con Dario Nardella

Intervista al sindaco Dario Nardella

La collega Agnese Fedeli, Direttrice di Florence TV, web tv della Città Metropolitana di Firenze, ripercorre con il sindaco metropolitano Dario Nardella i temi più importanti del 2017 ad iniziare dalle opere strategiche come il potenziamento dell'Aeroporto Amerigo Vespucci ai grandi contenitori vuoti come l'ex Convento di Sant'Orsola da anni in cerca di una riqualificazione edilizia ed urbanistica ma con una funzione socialmente utile.



La Newsletter del sindaco a poche ore dal Natale. "I lavori vanno avanti in città, dalle cose più piccole come le asfaltature fino alle grandi opere come la passerella dell’Isolotto, dove finalmente è ripartito il cantiere, e la tramvia. È stata una bella soddisfazione, ieri, andare a vedere in prima persona i nuovi tram arrivati che entreranno in funzione nelle future linee 2 e 3. In questo rush finale le ditte stanno dando il massimo e ci hanno assicurato che gli operai lavoreranno per tutto il periodo natalizio, ovviamente salvo i giorni delle feste comandate. Vi ringrazio ancora una volta, e non sarà mai abbastanza, per la vostra pazienza, per la vostra comprensione, per la vostra collaborazione. Ora manca davvero poco.

Giorni di Natale

Questo Natale, come da tradizione, è illuminata a festa, con tantissime decorazioni nelle strade della città e con lo spettacolo di Flight, le proiezioni artistiche che stanno rendendo monumenti e piazze ancora più belle. Se avete voglia di passare qualche giorno in giro per la città abbiamo un nuovo portale turistico: “Destination Florence”. Sono indicati tutti i servizi, i musei e gli eventi, dategli uno sguardo e fatemi sapere cosa ne pensate, sui miei canali social oppure per email a sindaco@comune.fi.it. Vi segnalo che il museo di Palazzo Vecchio rimarrà aperto nei giorni di festa, per poter permettere a tutti di visitarlo. Sarà infatti aperto fino alle 23 dal 26 dicembre al 6 gennaio, mentre sarà chiuso per Natale. Aperti anche Santa Maria Novella ed il Museo Novecento. Qui trovate in dettaglio tutti gli orari.

Capodanno

Anche quest’anno abbiamo pensato ad una festa diffusa in tutta la città per la notte di Capodanno, e soprattutto adatta a tutti i gusti. Abbiamo sul palco del piazzale Michelangelo un concertone pop con Ermal Meta, Morgan e Raphael Gualazzi, con la conduzione del nostro Lorenzo Baglioni. Poi avremo la musica classica in piazza della Signoria, una performance di istallazioni sonore e luminose in SS. Annunziata, ed il jazz in Oltrarno mentre a Gavinana avremo piazza Bartali dedicata alle famiglie e al diverimento dei più piccoli. Sarà una bella serata, piena di gioia e di speranza: tutti insieme daremo il benvenuto al nuovo anno brindando alla musica, al futuro e alla nostra magnifica Firenze!

Buone feste a tutti, con affetto" conclude Nardella.