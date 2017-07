Firenze Digitale, la postazione online per i servizi al cittadino

Una postazione multimediale al servizio dei cittadini, collegata alla rete Firenze wifi del Comune di Firenze

Dal 24 luglio parte la nuova postazione on line per accedere liberamente a servizi e informazioni attivata presso la sede di piazza del Grano, l'immobile che è stato messo in vendita appena ieri dalla Camera di Commercio di Firenze.



La postazione on line sarà aperta al pubblico e dotata anche di lettore per smart card, dalla quale i cittadini potranno accedere in maniera autonoma, facile e gratuita ai servizi della Camera di Commercio e, più in generale, a tutti i servizi utili in città, come quelli del Comune di Firenze, della Regione Toscana e delle aziende di servizio pubblico di area fiorentina (Alia, Publiacqua, Firenze Parcheggi, SAS, Toscana Energia, ATAF, Silfi, Casa Spa, Linea Comune, Farmacie Fiorentine-AFAM).



Sarà possibile richiedere in maniera autonoma visure, bilanci e fascicoli di impresa, risparmiando il tempo di attesa allo sportello e anche denaro. Ad esempio, la visura d'impresa individuale, che normalmente costa 4 euro, potrà essere fatta al costo di 3 euro.

E' il primo Punto Firenze Semplice, che da lunedì 24 luglio 2017 sarà attivo nella sede della Camera di Commercio di Firenze (piazza del Grano, 6).



Il progetto "Firenze Digitale" è frutto del protocollo siglato da Regione Toscana, Comune di Firenze, Camera di Commercio e Cispel Toscana per mettere a sistema le risorse esistenti (dati, strumenti, strategie) e realizzare azioni che portino alla promozione di servizi digitali innovativi.

Grazie alla collaborazione tra questi soggetti, che partecipano al Piano Firenze Digitale con l'obiettivo di mettere insieme le risorse per offrire servizi digitali più facili ed efficienti, sarà quindi possibile avere una panoramica completa dei servizi utili.

Fra le novità anche la possibilità per ogni imprenditore di accedere al portale realizzato dal sistema camerale impresa.italia.it per avere sempre a portata di mano su smartphone o tablet tutte le informazioni e i documenti ufficiali della propria impresa.

Dalla postazione si potrà, inoltre, accedere alla nuova piattaforma Firenze Semplice, promossa dal Comune di Firenze e condivisa dagli enti e le partecipate che aderiscono al piano Firenze Digitale, e parlare con un operatore del Contact Center metropolitano 055055 tramite una chat on line, per ricevere assistenza nella ricerca delle informazioni e dei servizi più importanti dell'area fiorentina, o per conoscere le novità del momento in città.

Infine, accanto al Punto Firenze Semplice, è attiva la postazione assistita che rilascia le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)per poter accedere con un'unica password ai servizi della pubblica amministrazione.