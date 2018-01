Firenze Comics: sabato 20 e domenica 21 gennaio a Spazio Reale

AfterMovie Firenze Comics 2017 - 1° Edizione

La seconda edizione della kermesse, vero e proprio punto di riferimento per gli appassionati di fumetti, cosplay e videogames, nel rinnovato centro congressuale, formativo, sportivo e ristorativo a Firenze Nord

Dopo il grande successo della prima edizione, torna Firenze Comics, la fiera dedicata a fumetti, cosplay e videogames che si terrà sabato 20 e domenica 21 gennaio presso Spazio Reale, centro congressuale multifunzionale di 25.000 mq con vocazione formativa, sportiva e ristorativa a Firenze Nord, gestito commercialmente da PALAZZO PUCCI EVENTS&ACADEMY, una realtà di alto livello, professionale e strutturata, in grado di fornire l'organizzazione e la gestione di progetti e servizi per eventi a società e privati. Con oltre 50 stand tra attrazioni cosplay, fumetterie, case editrici, collezionisti, merchandising, videogames, giochi, cucina giapponese e molto altro ancora, la manifestazione è un punto di riferimento per gli appassionati con ospiti di eccezione e raduni cosplay come Marvel, DC, Dragon Ball, Naruto, Overwatch, Voltron e l'attesissima gara organizzata da Azione Cosplay Prato. La fiera si svolgerà su due piani, accessibili anche a persone con difficoltà motorie, del complesso multifunzionale di Spazio Reale e sarà possibile assistere a presentazioni di nuove pubblicazioni, conoscere le più recenti applicazioni, partecipare a conferenze e workshop di prop&monster making per imparare a disegnare. Inoltre, si terranno proiezioni e concerti con le migliori sigle di cartoni animati, spettacoli di ballo, dibattiti e sarà anche possibile giocare nell'area videogame. La location, ufficialmente inaugurata lo scorso aprile, è perfetta per Firenze Comics, in quanto si propone, oltre che come sede per convegni, congressi e grandi convention, anche come luogo aperto, collettore di idee e progetti, anche i più avveniristici - Firenze Comics ad esempio è la prima fiera al mondo ad accettare pagamenti in criptovalute quali Bitcoin, Litecoin, Ether e Ducatus. In posizione strategica, Spazio Reale si trova a Firenze vicino all’aeroporto ed è facile da raggiungere anche in auto e in treno. Gli interventi di riqualificazione dell'area ristorativa, delle sale congressuali e degli spazi esterni evidenziano al meglio la molteplicità degli spazi, i servizi e le opportunità offerte da Spazio Reale che accoglie gli utenti in un ambiente che garantisce un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutta la struttura è dotata di climatizzazione, internet wi-fi e conta otto sale, un ristorante, un bar, un grande terrazzo panoramico con bar, un hotel con 32 camere, un appartamento, ampio parcheggio, impianti sportivi e parco giochi.