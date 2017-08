Firenze: brucia cabina dell'Enel, notte di blackout

Fotografie di Alessandro Rella

Vigili del fuoco impegnati con gli estintori a Ponte a Greve

FOTOGRAFIE — Un black out generale dell'energia elettrica ha colpito stasera la città di Firenze, intorno alle 22:30. L'incendio di una cabina dell'Enel a Ponte a Greve, in via Tiziano, ha provocato il buio in molte zone di Firenze e Scandicci. I Vigili del fuoco sono impegnati con gli estintori nel tentativo di domare le fiamme, non potendo usare l'acqua degli idranti.

In alcune zone l'alimentazione elettrica si è riattivata nel giro di 3, 4 minuti. Mentre non è ancora tornata in altri quartieri, ad esempio in zona Statuto. Si ipotizza che la situazione ritorni alla normalità verso le 1:00.

Tra le possibili cause del rogo potrebbe esserci il sovraccarico di consumo provocato dall'ondata di calore e dal ricorso massiccio degli impianti di condizionamento termico degli edifici.