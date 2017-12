Bandiera neonazista esposta in una caserma dei Carabinieri

La politica chiede pene esemplari alla caserma Baldissera di Firenze. La vicepresidente del Senato Rosa Maria Di Giorgi: “Episodio preoccupante, si prendano provvedimenti”. Nei prossimi giorni assemblea e corteo antifascista per Samb e Diop. A Barberino di Mugello un Odg in Consiglio Comunale contro i nuovi fascismi

"È indecente che una bandiera neonazista sia esposta in una caserma dei Carabinieri a Firenze? Ci mancano solo i neonazisti nelle forze dell'ordine". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni "Il governo e la ministra Pinotti- conclude il leader di Si- vengano in Parlamento a riferire su questo altro nuovo episodio che coinvolge esponenti dell'Arma".

“Firenze città medaglia d'oro della Resistenza non può accettare che si espongano simboli neonazisti, tanto più in una caserma dell'Arma: condanniamo fermamente l'episodio ed auspichiamo che vengano presi quanto prima provvedimenti esemplari nei confronti della persona che si è resa protagonista di questo squallido gesto”, afferma Di Giorgi. “L'esposizione del vessillo, noto come icona degli ambienti neonazisti, tanto più all'indomani dell'attacco squadrista portato avanti da un gruppo di naziskin a Como, rappresenta uno sfregio alla nostra coscienza ed alla nostra storia: guai a sottovalutare l'episodio”, aggiunge la vicepresidente del Senato. “Siamo certi che l'Arma dei Carabinieri, di cui conosciamo la ferma ed assoluta dedizione democratica, saprà fare quanto prima chiarezza al proprio interno” dice Di Giorgi. “Allo stesso tempo - conclude - chiediamo a tutte le forze politiche di unirsi nello sdegno e nel fermo rigetto di qualsiasi tentativo volto a normalizzare ideologie aberranti sconfitte dalla storia cui in alcun modo va lasciato oggi nuovamente spazio”.

"Condanniamo il gesto della bandiera neonazista apparsa in una caserma dei carabinieri in Toscana. Ci auguriamo che vengano prese pene esemplari perche' appendere questa bandiera in un'istituzione pubblica significa offendere sia i cittadini sia tutte quelle forze dell'ordine che quotidianamente ci difendono e condividono con noi i valori dell'antifascismo". Cosi Mariastella Gelmini, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera.

Il 13 dicembre 2011 il fascista Gianluca Casseri sparava in piazza Dalmazia uccidendo due lavoratori senegalesi, Samb Modou e Diop Mor, e ferendo quasi mortalmente un terzo, Sougou Mor, rimasto paralizzato a vita. "A 6 anni di distanza vogliamo ricordare e ribadire che questi sono i fatti successi nella nostra città, come abbiamo sempre fatto da allora, perché pensiamo che debbano restare per sempre vivi e presenti nell’attenzione e nella tensione di tutti gli antifascisti. La strage di piazza Dalmazia fa pienamente parte della nostra memoria collettiva, rappresenta l’ennesimo tragico momento di una lunga scia di sangue di cui i fascisti si sono resi colpevoli nei decenni di cosiddetta convivenza democratica" spiegano da Firenze Antifascista, che organizza un'assemblea il 12 dicembre (ore 21) al Circolo SMS di Rifredi - Via Vittorio Emanuele II, 303, e il corteo il 16 dicembre (ore 15) in partenza da P.za di S. Jacopino.

Il 29 novembre 2017 il Consiglio comunale di Barberino di Mugello ha approvato all’unanimità un Ordine del Giorno sull’antifascismo presentato congiuntamente dai gruppi di “Barberino al Centro” e “Rifondazione Comunista”. L’OdG nasce da una richiesta da parte della Sezione ANPI di Barberino di Mugello rivolta al Consiglio comunale ed all’amministrazione di farsi promotori di iniziative volte alla valorizzazione dei principi e valori antifascisti alla base della Costituzione, come primo argine al crescente insorgere di movimenti e singoli episodi di matrice fascista, xenofoba, omofoba e antidemocratica. Il Consiglio ha perciò deciso di approvare questo Odg, che segue l’esempio di quanto già deliberato ed approvato in altri consigli comunali (tra i quali Siena, Sesto Fiorentino e Torino) con il quale si chiede: - Di dare mandato agli uffici competenti di adeguare i regolamenti comunali in materia di occupazione del suolo pubblico, concessione spazi per affissioni e luoghi di proprietà comunale oltre che i contratti già in essere con soggetti appaltanti il sistema di accertamento e riscossione delle tasse e tariffe, inserendo un espresso divieto di concessione di tali spazi ad organizzazioni e soggetti di ispirazione fascista, xenofoba, omofoba e chiaramente antidemocratica;- Di adeguare i suddetti regolamenti introducendo una dichiarazione esplicita di riconoscimento dei valori antifascisti espressi nella Costituzione Italiana;- Di proseguire nell’azione intrapresa di promozione delle iniziative, soprattutto a livello scolastico, che permettano di portare all’attenzione della popolazione il problema dei nuovi fascismi e che permettano di mantenere viva la memoria storica.

Grande soddisfazione è stata espressa da parte di Francesco Latini a nome del gruppo "Barberino al Centro" per l'OdG approvato in Consiglio. “Ringrazio l'ANPI – ha detto Latini - sia per il compito che ha di preservare la memoria storica ma anche per aver dato lo spunto a questa iniziativa che ha subito trovato il favore dell'amministrazione e dei gruppi consiliari. A fronte di notizie sempre più preoccupanti di episodi xenofobi, omofobi da parte di movimenti fascisti abbiamo ritenuto doveroso ribadire i valori antifascisti che sono alla base della nostra Costituzione e cercare di porre un argine a difesa della democrazia, ai nuovi fascismi che stanno emergendo prepotentemente. Spero che molti altri Consigli Comunali seguano questo percorso – ha concluso Latini - perché il problema non va sottovalutato e forse mai come in questo momento è importante fare "rete" per difendere la nostra storia”. Soddisfatto per l’approvazione dell'ordine del giorno anche il gruppo consiliare di Rifondazione Comunista. “Proprio nel momento in cui la cronaca ci narra di intimidazioni, testate e manganelli – ha commentato il capo gruppo Enrico Carpini - e tanti politici, pensando di guadagnare qualche voto, fanno finta di niente o minimizzano, dalle comunità locali si alza sempre più forte una voce di resistenza. Fa particolarmente piacere che Barberino sia tra i primi comuni della Toscana ad approvare un documento di questo tipo e per di più all'unanimità”.Il dibattito in Consiglio Comunale a cui hanno partecipato i consiglieri e la Giunta è stato positivo e propositivo. Presente nel pubblico anche il presidente dell’ANPI di Barberino di Mugello, Andrea Poggiali.