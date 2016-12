Firenze avanti, è aperto: 30 giorni a Santa Maria Novella

Magnifici spazi che facevano parte della Scuola dei Marescialli e che ora sono tornati a disposizione della città

Nel complesso di Santa Maria Novella, dal 15 dicembre fino al 15 gennaio - tutti i giorni, dalle 11 alle 16,30, ingresso da piazza Stazione - si possono ammirare, gratuitamente, nuovi spazi che erano nascosti al pubblico.



"Lo sapevate che proprio nel complesso di Santa Maria Novella Leonardo da Vinci cominciò a dipingere i cartoni della battaglia di Anghiari? È solo una delle tante storie che riguardano questo luogo ricco di cultura. E finalmente dopo quasi un secolo anche il Chiostro grande, il Dormitorio e la famosa Cappella del Papa tornano a essere visitabili da tutti. Da oggi e per un mese a ingresso gratuito. In tanti ne stanno già approfittando, non perdetevelo!" è questo l'invito lanciato dal sindaco Dario Nardella.



La Cappella del Papa. Prezioso capolavoro della pittura fiorentina nella fase di transizione fra Rinascimento e Manierismo, Fu edificata per Leone X de’ Medici in occasione della sua entrata a Firenze il 30 novembre 1515; la decorazione fu affidata a Ridolfo del Ghirlandaio e portata a termine dal giovane Pontormo che vi dipinse una stupenda lunetta con la Veronica.

Il Chiostro Grande. Così detto per le monumentali dimensioni dei suoi lati, costituiti da 56 campate a tutto sesto, risale al 1300 e ospita un ciclo di affreschi dipinti in massima parte nel Cinquecento dai maggiori pittori dell’Accademia fiorentina, tra i quali Alessandro Allori, Santi di Tito e Poccetti.

Il Dormitorio. Costruito entro i primi decenni del Trecento, si caratterizza per la maestosità dell’ambiente, spartito da due sequenze di snelli pilastri che sostengono volte a crociera; sulle sue pareti si conservano alcuni resti dell’originaria decorazione pittorica che ne rivestiva le superfici.



Chiostro Grande, Dormitorio e Cappella del Papa saranno visitabili gratuitamente dal 15 dicembre al 15 gennaio (ad eccezione del 25 dicembre), dalle ore 11 alle ore 16.30 (ultimo ingresso ore 16). Sono state inoltre predisposte delle visite guidate gratuite su prenotazione in programma i giorni 17,18, 24, 26 e 31 dicembre, 1, 7, 8, 14 e 15 gennaio (ore 11, 12, 13, 14 e 15).



Info e prenotazioni: da lunedì a sabato, ore 9.30-13 e 14-17; domenica 9.30-12.30

tel. 055.2768224-055.2768558 info@muse.comune.fi.it